“Theo Hernandez come Maldini”, arriva il retweet di Leao (FOTO)

Il parallelismo di Paolo Maldini e Theo Hernandez ha sorpreso positivamente anche Rafael Leao, sempre molto attivo sui social.

Altra grande prestazione quest’oggi per Theo Hernandez con la maglia del Milan. Il terzino sinistro si sta letteralmente riscoprendo come difensore centrale, tanto che su DAZN è stato votato dagli utenti come migliore in campo nel match contro l’Empoli.

Stefano Pioli lo ha piazzato al centro della difesa per esigenze tattiche, viste le tante defezioni nel pacchetto dei centrali. Il mister ha parlato persino di “allungargli la carriera” con questo cambiamento di posizione. Ecco dunque partire immediatamente un parallelismo che porterà nostalgia a molti tifosi rossoneri.

Lo spostamento di un laterale sinistro come Theo al centro ricorda quello identico accaduto con Paolo Maldini. Lo storico capitano del Milan, ancora oggi record man di presenze in maglia rossonera, è passato già da fine anni ’90 dall’essere un terzino vero e proprio a svolgere con abnegazione il lavoro di centrale.

Somiglianza che è stata trasformata in un bellissimo fotomontaggio da un utente su X, che ha piazzato il viso di Hernandez sul corpo di Maldini ai tempi in cui giocava nel Milan. “Theo Hernandez nelle ultime tre da difensore centrale” – ha scritto @xMarkness_ a corredo di questa immagine a dir poco simbolica, facendo intendere come Theo abbia ricordato molto il grande Paolo in questo nuovo ruolo.

Theo Hernandez nelle ultime tre da difensore centrale pic.twitter.com/58SIJWIDxv — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) January 7, 2024

Il post è stato retwittato da Rafael Leao, che ha apprezzato particolarmente questa idea, l’accostamento tra il campione del passato e il fuoriclasse di oggi. Theo Hernandez tra l’altro è molto legato a Maldini, visto che ha sempre dichiarato fosse una fonte di ispirazione e di aver scelto il Milan proprio grazie alla sua opera di convincimento nell’estate 2019.