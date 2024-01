Theo Hernandez: “Con Pioli fino alla fine, non ascoltiamo la gente”

Le parole di Theo Hernandez al termine del match tra Empoli e Milan, nel quale il terzino ha ancora dovuto giocare da centrale.

Ancora una volta Theo Hernandez è stato schierato da centrale difensivo, adattato per via delle tante assenze nel reparto arretrato. Il terzino mancino e vice-capitano del Milan si è comportato molto bene contro l’Empoli, dimostrando sicurezza ed affidabilità.

Interpellato da Sky Sport nel post-partita del match vinto per 3-0, Theo ha subito allontanato le voci di crisi: “Siamo contenti per la vittoria, è vero che abbiamo avuto un momento complicato ma oggi siamo felici. Non abbiamo mai ascoltato quello che dicevano di noi. Guardiamo giorno per giorno, senza dare peso alla classifica. L’unico obiettivo è fare punti”.

Il ruolo di centrale adattato: “Abbiamo tanti giocatori infortunati in difesa. Il mister mi ha chiesto se fossi disponibile a giocare al centro e ho risposto di sì. Quando torneranno gli infortunati torno a fare il terzino, lo spero. Sono disponibile e felice per come stanno andando le cose, ora testa alla partita di mercoledì”.

Interessanti le parole su Pioli: “Siamo sempre stati al suo fianco, non abbiamo mai dato peso a quello che dice la gente. Restiamo con il mister fino alla fine”.

Infine un breve giudizio su Alex Jimenez, oggi schierato a sinistra dopo il forfait di Florenzi: “Mi piace, è bello tosto e molto veloce. Se può essere un piccolo Theo? Diciamo un ‘piccolino'”.