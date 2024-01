Accelerata e sorpasso: Dragusin-Milan pista caldissima, i dettagli

Il Milan accelera improvvisamente per Dragusin del Genoa: superato il Napoli grazie ad un possibile scambio. I dettagli

Nonostante il rientro di Gabbia, le prestazioni di Theo Hernandez e la crescita di Simic, il Milan è comunque alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Lilian Brassier è un nome che piace particolarmente come confermato anche da Moncada prima del match con l’Empoli, ma in queste ore si registra un sorpasso per Dragusin secondo La Repubblica (edizione Genova).

Fra le più belle sorprese di questa stagione di Serie A, il difensore del Genoa è senza dubbio ad oggi uno dei migliori del campionato nel ruolo. Prestazioni che non sono passate inosservate ai top club d’Italia e non solo. Il Napoli si è attivato da tempo, ma si sono fatte avanti anche Newcastle e Tottenham. Il Milan, come scrive il quotidiano, si sarebbe improvvisamente inserito grazie ad una carta che può giocarsi e che può far felice il Genoa. C’è un giocatore di proprietà dei rossoneri infatti che piace tantissimo ad Alberto Gilardino: è un attaccante e può aiutare il Milan a portare a San Siro il centrale rumeno.

Un giocatore più soldi: così il Milan prende Dragusin

Secondo La Repubblica il Genoa è fortemente interessato Lorenzo Colombo, centravanti di proprietà dei rossoneri ma attualmente in prestito al Monza di Raffaele Palladino. Si è trasferito l’ultimo giorno del calciomercato estivo nonostante il Milan non fosse riuscito a chiudere l’operazione Taremi con il Porto. Furlani aveva già promesso il giocatore a Galliani e giustamente non ha voluto cambiare le carte in tavola.

Colombo però non sta facendo benissimo al Monza: 17 presenze finora in Serie A e soltanto 3 gol. Troppo poco per uno con le sue qualità. Il Milan stesso si aspettava qualcosa di meglio in una squadra come il Monza che gioca molto bene a calcio. Non è da escludere che la società brianzola possa decidere di “rompere” il prestito così da cercare un nuovo attaccante. In questo modo i rossoneri potrebbero subito girarlo al Genoa e, con un conguaglio, convincerli a cedere Dragusin. La strategia potrebbe essere questa, ma c’è un problema: Newcastle e Tottenham hanno finora mostrato interesse e se dovessero decidere di fare un’offerta sarebbe difficile pareggiarla. Il suo agente nei giorni scorsi ha dichiarato: “Se deve lasciare il Genoa deve farlo per un top club all’estero o in squadre come Inter e Milan in Italia“. Nella testa del giocatore c’è quindi l’idea di poter vestire la maglia rossonera. Un acquisto che risolverebbe il problema difesa al Milan, sia per il presente che, soprattutto, per il futuro.