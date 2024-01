Milan, irrompe il Bayern Monaco: offerta per il difensore

Uno dei giocatori accostati al club rossonero è finito nel mirino del Bayern: proposta già presentata, ora si attende la risposta.

Matteo Gabbia e Filippo Terracciano non saranno gli unici due rinforzi del calciomercato invernale del Milan. Ci sarà almeno un altro innesto in difesa e poi probabilmente anche uno a centrocampo, se dovesse partire Rade Krunic. In attacco, l’unico colpo dovrebbe essere il giovanissimo serbo Matija Popovic, tesserabile a parametro zero.

Geoffrey Moncada ha confermato l’interesse per Lilian Brassier, 24enne del Brest che segue da un po’ di stagioni. Ha spiegato che non c’è nessun accordo al momento, però sembra essere la prima opzione per completare il reparto. Chiaramente, la dirigenza ha anche altri nomi sulla propria lista e non sono escluse delle sorprese. Anche se Theo Hernandez sta facendo benissimo da centrale, l’idea rimane quella di riportarlo al più presto al suo ruolo naturale di terzino.

Niente Milan: dal PSG al Bayern Monaco

Nelle settimane scorse è stato accostato al Milan anche Nordi Mukiele, 26enne in forza al Paris Saint Germain e in grado di giocare sia da terzino sia da centrale. Sta trovando poco spazio con Luis Enrique e potrebbe lasciare Parigi in questa sessione invernale del calciomercato.

Il club rossonero sembra averlo accantonato, ma altri ci stanno pensando seriamente. Ad esempio, il Bayern Monaco. Secondo quanto rivelato da L’Equipe, nei giorni scorsi sono partiti i primi contatti ed è già stata formulata l’offerta: prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. Il PSG non ha chiuso alla cessione, però l’operazione è condizionata dall’arrivo di un nuovo difensore che sostituisca il francese.

Mukiele ha già giocato in Bundesliga con il Lipsia, che lo ha comprato nel 2018 dal Montpellier per 16 milioni e che lo ha rivenduto per 12 al PSG nel 2022. Tornerebbe volentieri nel campionato tedesco. La sua priorità è trovare un buon minutaggio, anche perché spera di essere convocato dalla Francia per l’Europeo.

Oltre a Mukiele, un altro obiettivo del Bayern Monaco è Eric Dier. Solo 4 presenze stagionali per il 29enne inglese, ormai fuori dai piani del Tottenham. Sembra già esserci un accordo tra la società bavarese e il giocatore, da attendere i prossimi sviluppi.