Galliani chiama il Milan: vuole un giovane rossonero al Monza

Il Monza si è fatto avanti per un giovane rossonero: ci sarà l’apertura a una cessione?

Il Milan in questa sessione di calciomercato è molto attivo. Ha chiuso due operazioni in entrata e sta lavorando ad altre, comprese quelle in uscita. Non sono previste rivoluzioni a Milanello, però qualche piccolo cambiamento ci sarà dopo questo gennaio.

L’idea della dirigenza è quella di prendere un altro difensore centrale e poi di valutare l’acquisto di un centrocampista nel caso in cui Rade Krunic partisse. In uscita anche Luka Romero, sul quale è in pressing il Como, con Cesc Fabregas in persona che si sta spendendo per convincere il giovane argentino. Si tratterebbe di un trasferimento in prestito secco, utile per farlo giocare con continuità.

Calciomercato Milan, cessione per Bartesaghi?

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il Monza ha effettuato un sondaggio per Davide Bartesaghi. Non sono emersi ulteriori dettagli, per il momento. A dare la notizia è il giornalista Matteo Moretto di Relevo.

Non si può escludere una cessione in prestito per il terzino sinistro classe 2005, che in questa stagione ha collezionato 7 presenze con la Prima Squadra per un totale di 77 minuti in campo. Ha debuttato anche in Champions League, subentrando nel finale della partita vinta a St James’ Park contro il Newcastle United.

Stefano Pioli lo ha inserito nel gruppo fin dal ritiro estivo, un segnale di apprezzamento e fiducia nei confronti del ragazzo. Lo spazio è stato poco e con la recente “esplosione” di Alex Jimenez potrebbe diventare anche meno nel resto della stagione. Per questo non si può scartare l’idea di un trasferimento a titolo temporaneo per consentirgli di avere maggiori opportunità.

Il Monza si è fatto avanti, vedremo cosa deciderà il Milan. Bartesaghi è pronto sia a rimanere sia ad andare altrove, devono accordarsi le società. Al momento, c’è stato solo un sondaggio esplorativo da parte di Adriano Galliani. Probabilmente anche altri club si sono mossi, vedremo se il terzino sarà destinato a cambiare maglia per la seconda parte della stagione.