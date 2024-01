Giroud-Milan, futuro da scrivere: c’è un’esperienza che vorrebbe fare

Futuro da scrivere per Olivier Giroud. Il francese, arrivato in doppia cifra, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

Record su record. Olivier Giroud non si ferma più. L’attaccante classe 1986 continua a segnare. Ieri lo ha fatto trasformando alla perfezione un rigore, nel match che ha visto il Milan trionfare con l’Empoli e allungare sul quinto posto.

Il bomber francese ha raggiunto la doppia cifra, come riporta Opta, per la quattordicesima stagione consecutiva. Giroud è così l’unico giocatore dei maggiori cinque tornei europei a esserci riuscito dal 2010/2011 ad oggi. Il calciatore con la rete di ieri è salito a quota dieci, nove in campionato e uno in Champions League. Non mancano gli assist, sei in totale.

A 37 anni, dunque, Olivier Giroud continua ad essere decisivo. Il francese anche quest’anno si è caricato sulle spalle l’attacco del Diavolo, giocando praticamente sempre. Solo nelle ultime gare Luka Jovic ha iniziato a fornire il proprio contributo ed è infatti ipotizzabile, che il serbo sia titolare contro l‘Atalanta, permettendo al francese di riposarsi in vista del match contro la Roma.

Milan-Giroud, futuro da scrivere: il punto della situazione

Anche stamani si torna a parlare del futuro di Olivier Giroud. L’attaccante francese, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni, vedrà scadere il proprio accordo con il Milan il prossimo 30 giugno.

La volontà delle parti è di andare avanti insieme, ma al momento non si registra alcuna trattativa. L’entourage di Giroud e la dirigenza rossonera si aggiorneranno in primavera, quando si avrà un quadro più chiaro su tutto. Il 2024 d’altronde sarà l’anno del bomber e per Giroud potrebbe arrivare un ‘declassamento’ qualora dovesse prolungare. Il Milan vuole acquistare un giocatore che garantisca tanti gol e inevitabilmente il francese potrebbe giocare meno.

Giroud, pedina fondamentale anche della Nazionale francese di Didier Deschamps, ha voglia di continuare a giocare ad alti livelli, e il Milan appare la soluzione migliore. Lui e la sua famiglia a Milano stanno davvero bene e in rossonero è ormai un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Difficile separarsi, ma sullo sfondo, come conferma La Gazzetta dello Sport, c’è sempre la MLS. Giocare in America è un’esperienza che Giroud vorrebbe fare prima di appendere gli scarpini al chiodo. Sarà chiaramente il suo corpo a dirgli se è arrivato il tempo di andare a svernare negli USA o di continuare a sudare e provare a vincere per il Milan