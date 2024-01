L’ennesimo record di Giroud: nessuno come lui in Europa

Numeri pazzeschi per Olivier Giroud anche dopo la partita di questa domenica tra Empoli e Milan. I dati parlano in favore del bomber.

Formidabile Olivier Giroud. L’attaccante del Milan continua a fare la differenza in maglia rossonera, nonostante abbia compiuto da qualche mese già 37 anni. L’età anagrafica è soltanto apparente, visto che il francese, numeri alla mano, fa sempre la differenza in Serie A.

Oggi, nel match contro l’Empoli che ha chiuso di fatto il girone d’andata del Milan, Giroud ha messo a segno la sua decima rete stagionale in gare ufficiali (9 in campionato ed una in Champions League). Calcio di rigore battuto con freddezza per il momentaneo 2-0 rossonero, che conferma come Giroud sia in grado di segnare in tutti i modi.

Il portale Opta Sport, sempre aggiornato su numeri e statistiche del calcio europeo, ha rivelato un ennesimo record battuto da Giroud in carriera. Con il gol segnato oggi al Castellani, l’attaccante francese arriva alla bellezza di 14 stagioni consecutive andando in doppia cifra realizzativa.

Giroud è l’unico calciatore nei top 5 campionati europei a raggiungere questo livello di continuità, contando ovviamente tutte le competizioni disputate. Questo trend risale dalla stagione 2010-2011, quando il classe ’86 militava nel Montpellier e chiuse l’annata con 14 gol ufficiali. Da quel momento non si è più fermato e ha sempre trovato la doppia cifra tra campionato e coppe, giocando tra Francia, Inghilterra ed Italia.