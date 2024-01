Meno soldi, più bonus: la strategia del Milan per Alex Jimenez

Il club rossonero si è già mosso per riscattare immediatamente il classe 2005 e ha una nuova proposta da fare al Real Madrid

In queste ultime settimane il Milan si è nettamente ripreso e anche i risultati ne sono la testimonianza. Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite ufficiali, per un mese che ha risollevato il Diavolo anche dal punto di vista del morale.

I rossoneri hanno saputo reagire alle avversità e lo hanno fatto nonostante i tanti problemi di rosa per via dei continui infortuni che si sono susseguiti. In questa ripresa sono stati di grande aiuto anche i giovani saliti pian piano dall’Under 19, che quando sono stati chiamati in causa hanno fatto la loro parte. Mister Stefano Pioli non ha avuto paura di gettarli nella mischia in un momento delicato ed è stato ripagato dalle loro prestazioni.

Tra questi va sicuramente annoverato Alex Jimenez, il terzino spagnolo classe 2005 che è arrivato la scorsa estate in prestito dalle giovanili del Real Madrid. Il club rossonero lo ha preso per inserirlo nell’organico della Primavera di Ignazio Abate, ma il 18enne si è subito messo in mostra, tanto da guadagnarsi la chiamata in Prima Squadra.

Lo spagnolo ha convinto: riscatto immediato

Dopo l’esordio assoluto con il Milan nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, al Castellani contro l’Empoli è subentrato nel primo tempo dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi e ha quindi anche fatto il suo esordio in Serie A, comportandosi molto bene.

A questo punto si è resa inevitabile un’attenta riflessione sul suo futuro e sul da farsi per riscattare il giocatore dai Blancos. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, la società è già al lavoro per acquisire a titolo definitivo Jimenez e punta ad abbassare la cifra che era stata stabilità col Real, ovvero 5 milioni di euro.

La strategia di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani è quella di anticipare i tempi provando a pagarlo di meno, ma con l’inserimento di una serie di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. Nel caso, dunque, in cui l’esterno dovesse fare mene in futuro, ci guadagnerebbero anche i Blancos. Ora c’è da capire se le Merengues accetteranno questa soluzione, o se la trattativa proseguirà ancora per un po’.