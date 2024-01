Al Milan per 5 milioni a titolo definitivo: plusvalenza garantita

Conferme dalla Spagna sull’operazione: il giocatore sta impressionando con la maglia rossonera: cosa succederà in futuro?

Nell’ultimo periodo il Milan ha messo in mostra alcuni giovani giocatori della Primavera e praticamente tutti hanno fatto bene. Quello che ha maggiormente colpito è stato probabilmente Alex Jimenez, dotato di una grande personalità oltre che di qualità tecniche notevoli.

Il 18enne spagnolo ha giocato titolare nella partita di Coppa Italia contro il Cagliari e poi è subentrato al 35′ a Empoli. In entrambe le occasioni si è ben comportato e i tifosi si stanno già affezionando a lui. Sembra un “piccolo” Theo Hernandez, considerando la sua velocità e la sua determinazione in campo. Sarà interessante vedere se mercoledì contro l’Atalanta partirà titolare, visto che Alessandro Florenzi è uscito per infortunio a Empoli e probabilmente non ci sarà.

Jimenez fra Milan e Real Madrid: i dettagli

Da capire cosa succederà nel futuro di Jimenez, che è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto. I colleghi di Relevo confermano che la cifra per comprare il cartellino è di 5 milioni di euro e che l’opzione verrà esercitata, se il rendimento del giocatore continuerà ad essere questo. Non ci sono dubbi particolari, al momento. Ma non è tutto.

Dalla Spagna confermano anche che il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra nell’estate 2025 e in quella 2026. Il prezzo non è stato specificato, però quello del 2026 è superiore a quello del 2025. E, ovviamente, è superiore ai 5 milioni che pagherebbe il Milan per il riscatto. C’è il forte rischio che i rossoneri perdano Jimenez dopo esserselo goduto per due stagioni. I blancos sono molto attenti alle sue prestazioni e lo riporteranno in patria se vedranno in lui del buon potenziale per il futuro.

Il Milan potrebbe finire per valorizzare un giovane talento al Real Madrid, uno scenario non ideale, però le condizioni stipulate l’estate scorsa comportano il rischio. Vedremo se nelle prossime settimane trapeleranno ulteriori dettagli di questa operazione. Intanto in casa rossonera se lo godono e lo faranno crescere al meglio, poi il resto si valuterà più avanti.