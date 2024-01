Moncada ci riprova: nuovo tentativo dopo il rifiuto del 2020

Per la retroguardia rossonera spunta una vecchia conoscenza del club: un ex obiettivo che adesso potrebbe tornare prepotentemente di moda.

Accolto Matteo Gabbia dal ritorno dal prestito al Villarreal, ora il Milan è a caccia di un altro difensore. La dirigenza è al lavoro su più fronti per cercare di accontentare Stefano Pioli.

Uno dei fronti aperti è quello che porta a Lilian Brassier, per il quale il Brest chiede più di 10 milioni di euro. In questo momento non c’è un accordo tra le parti, però Geoffrey Moncada ha confermato il gradimento e proverà ad assicurarselo. Il direttore tecnico rossonero è molto attento alla Ligue 1 e c’è anche un altro centrale del campionato francese sul quale avrebbe messo gli occhi.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’ex Barcellona?

Secondo quanto rivelato da RMC Sport, il Milan è tra le squadre interessate a Jean-Clair Todibo. Ha chiesto informazioni, così come Chelsea, Manchester United e Napoli. Il 24enne francese è un titolarissimo del Nizza e sta disputando una buona stagione, assicurarselo sarà molto complicato.

Per il Milan si tratta di una pista difficile, anche se segue Todibo con attenzione. La fonte spiega che il giocatore potrebbe tornare di moda soprattutto in caso di cessione di Fikayo Tomori, finito nel mirino di Bayern Monaco e Arsenal. Al momento, però, l’inglese è fuori per infortunio e non ci sono offerte. Il club rossonero se lo terrà stretto fino al termine della stagione, sperando che al rientro non ci metta troppo a tornare ai suoi normali livelli di rendimento.

Il Nizza sa che Todibo è richiesto, ma non vuole vendere nel mercato di gennaio. Forte di un contratto che scade a giugno 2027, il club francese non ha la necessità di fare cassa subito. Salvo proposte shock dalla Premier League, il calciatore continuerà a far parte della squadra allenata da Francesco Farioli (seconda nella classifica della Ligue 1).

Come molti tifosi rossoneri ricorderanno, il Milan aveva già provato a prendere Todibo nel gennaio 2020. L’operazione non si fece perché l’allora difensore del Barcellona non era convinto del trasferimento e preferì un prestito secco allo Schalke 04. Al suo posto, a Milanello arrivò Tomori in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. È andata decisamente bene, visto il positivo rendimento dell’inglese.