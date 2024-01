Milan, scatto del Bayern Monaco: presentata l’offerta ufficiale

Il Bayern Monaco vuole soffiare un obiettivo al club rossonero: presentata una proposta per sbaragliare la concorrenza.

Dopo aver ripreso Matteo Gabbia e aver comprato Filippo Terracciano, il Milan farà altri interventi sul mercato di gennaio. Sicuramente arriverà un altro difensore centrale, poi probabilmente verrà preso anche un centrocampista in caso di cessione di Rade Krunic.

Stefano Pioli è stato molto chiaro sulla situazione del bosniaco: “Per noi e per lui è meglio che si trovi un’altra squadra“. Dopo un inizio di stagione da titolare, l’ex Empoli è finito ai margini e adesso la soluzione migliore è il trasferimento altrove. Il Fenerbahce sta lavorando da giorni a questa operazione, però non ha ancora offerto una cifra ritenuta congrua dal Milan. I turchi devono mettere sul tavolo almeno 5 milioni di euro di parte fissa e dei bonus.

Calciomercato Milan, il Bayern “scippa” un obiettivo?

Uno dei giocatori che piacciono molto alla dirigenza è Assan Ouedraogo, 17enne in forza allo Schalke 04. Geoffrey Moncada lo segue da tempo e gli piacerebbe portarlo a Milanello, però bisogna fare i conti con il Bayern Monaco.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il club bavarese ha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto di Ouedraogo in estate: circa 15 milioni di euro (i soldi della clausola di risoluzione). Pronto per lui un contratto di cinque anni, scadenza giugno 2029.

L’obiettivo del Bayern Monaco è “bloccare” subito il calciatore e lasciarlo in prestito allo Schalke 04 per il resto della stagione. Una mossa per provare a mettere fuori dai giochi il Milan e anche il Lipsia. Ouedraogo dovrà valutare se approdare in Baviera oppure scegliere una soluzione diversa per il suo futuro.

Il centrocampista adesso è concentrato soprattutto sul recupero da un infortunio (rottura del legamento sindesmotico anteriore), però presto dovrà anche fare una scelta. Difficile dire di no al Bayern Monaco, anche se in altre realtà potrebbe trovare maggiore spazio e rischiare meno di rimanere in panchina. È giovanissimo e la cosa che gli interessa di più è giocare. Valuterà le diverse opzioni e poi deciderà. Il Milan è in agguato, vedremo se se farà avanti.

Certamente a Stefano Pioli farebbe comodo un centrocampista più pronto in caso di cessione di Krunic. Inoltre, Ouedraogo adesso è infortunato. La soluzione ideale sarebbe proprio quella di lasciarlo in Germania fino a fine stagione, prendendo nel frattempo qualcuno che possa incidere subito in mediana.