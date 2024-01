Niente Milan-Roma: due assenze pesanti

Problemi in vista della sfida di campionato. Due assenze quasi certe e nuova emergenza in difesa: ecco il punto della situazione in vista di Milan-Roma

C’è un match di Coppa Italia, contro l’Atalanta, da vincere, ma il Milan, inevitabilmente, penserà anche al campionato.

Domenica sera a San Siro, arriva la Roma di José Mourinho. Con un successo si darebbe una spallata definitiva ai giallorossi, che scivolerebbero a 12 punti dal Diavolo.

Ieri la Roma ha giocato contro l’Atalanta, pareggiando per 1 a 1: alla rete di Koopmeiners ha risposto il solito di Paulo Dybala dal dischetto. Anche i giallorossi saranno impegnati in Coppa Italia, in un match di altissima tensione, il derby contro la Lazio. Un derby che verrà affrontato senza diversi calciatori.

Anche il club capitolino non sta, infatti, vivendo una situazione tranquilla per quanto riguarda gli infortuni. Ieri si è fermato Diego Llorente. Per il difensore la prima diagnosi parla di un risentimento all’adduttore destro. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma la sua presenza anche contro il Milan è a forte rischio.

Chi non ci sarà sicuramente contro i rossoneri è José Mourinho, espulso nel corso del match contro l’Atalanta. Il portoghese, dunque, non siederà in panchina a San Siro, come gli era successo già contro l’Inter. Se lo stop di Llorente dovesse essere confermato, sarà emergenza difesa per i giallorossi, che devono già fare a meno di Smalling, out ormai da inizio stagione, oltre che di Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa. Saranno assenti, inoltre, Abraham, Kumbulla, Aouar e verosimilmente Renato Sanches.

Milan, i rossoneri incrociano le dita per Florenzi

Non sta certo meglio il Milan, che potrebbe aver perso anche Alessandro Florenzi. Per il terzino ex giallorosso un problema muscolare.

Dovrebbe essersi fermato in tempo, ma il match contro la Roma è a rischio. Ma per la sfida di domenica dovrebbe esserci un recupero importante: Noah Okafor, se tutto dovesse andare per il verso giusto, sarà convocato da Stefano Pioli, dopo aver saltato le ultime partite. C’è da monitorare la situazione legata a Marco Sportiello e Pellegrino, ormai guariti e pronti a mettersi a disposizione del mister. Sicuramente out, invece, Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, che non rientreranno prima di fine febbraio.