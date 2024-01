Filippo Terracciano sarà presto un nuovo giocatore del Milan. L’esterno classe 2003 è già in qualche modo legato all’allenatore Pioli, anche se indirettamente.

Ormai è fatta. Filippo Terracciano sarà il prossimo colpo del mercato invernale del Milan. Il club rossonero ha strappato velocemente l’accordo all’Hellas Verona, il quale ha accettato l’offerta da 5,5 milioni di euro (1 milione di bonus incluso). Un acquisto inaspettato. Il Milan ha davvero sorpreso i suoi tifosi, dato che l’obiettivo di mercato non era di certo dichiarato. Il club rossonero si accura una giovane promessa del calcio italiano, un terzino sì ma con straordinarie caratteristiche di duttilità.

Difatti, il classe 2003 è molto bravo a muoversi anche da centrale di difesa, e all’occorrenza da centrocampista, esterno ma anche più centrale. Insomma, un tuttofare che col tempo potrà consacrarsi a Milanello. Giorgio Furlani è stato scaltro nell’affare. Ha battuto la concorrenza soprattutto della Fiorentina, la quale si era molto interessato a Terracciano in queste prime battute del mercato. Anche la Juventus era stata data sul giocatore, ma qualche sondaggio e niente più. Giuntoli ha probabilmente compreso che il Milan era troppo avanti nella corsa, grazie e soprattutto alla volontà del giocatore.

Sì, perché stato proprio Filippo a scegliere il Milan e a promettersi ai colori rossoneri. Presto inizierà la sua avventura a Milanello, ed è interessante sapere che il 20enne nutre già un legame, anche se indiretto, col suo prossimo allenatore Stefano Pioli. Il retroscena è assolutamente interessante.

Terracciano e Pioli legati da Antonio

Filippo Terracciano è figlio di Antonio, ex centrocampista che ha militato nelle fila di Hellas Verona, Triestina, Carpi ed altri club meno blasonati. Proprio Antonio conosce bene Stefano Pioli, dato che i due da giocatori hanno più volte condiviso lo spogliatoio e il campo. Il padre di Filippo e l’allenatore del Milan sono infatti stati compagni in ben due parentesi delle proprie carriere.

Antonio e Stefano hanno giocato insieme prima al Verona, nelle stagioni 1987/1988 e 1988/1989. Per poi ritrovarsi ancora compagni anche al Fiorenzuola in Serie C1 nella stagione 1997/98. I due non sono mai stati dei grandi titolari, ma hanno condiviso discrete presenze in campo. Pioli in difesa, lo sappiamo. Mentre Antonio Terracciano a centrocampo. È simpatico pensare come adesso l’allenatore del Milan si ritrovi nei campi di Milanello il figlio dell’ex compagno, con le buone intenzioni di guidarlo al meglio verso una crescita positiva e si spera un exploit decisivo in Serie A e non solo.