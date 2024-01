Accordo raggiunto: Dragusin lascia Genova

Novità decisive di mercato su Radu Dragusin. Il Milan aveva provato ad inserirsi per il difensore, ma il suo agente ha stretto un accordo con la big estera.

La notizia clamorosa di giornata ha detto che il Milan si è inserito con forza nella trattativa per arrivare a Radu Dragusin del Genoa. Sappiamo bene quanto il centrale difensivo romeno rappresenti uno dei fiori all’occhiello dell’attuale Serie A. Di proprietà della Juventus ma in prestito al Genoa di Alberto Gilardino sta facendo faville. E non è un caso che la sua esperienza in Liguria è ormai ai titoli di coda. Si, ci sono pochi dubbi che Dragusin lasci Genova in questa sessione di mercato.

Il suo exploit è stato troppo clamoroso e stupefacente, e le big d’Europa si stanno sfidando per averlo subito. La valutazione che ne fa il Genoa è di 25-30 milioni di euro. Radu sembrava ad un passo dal Tottenham, poi la trattativa si è bloccata ma non interrotta. E nel frattempo si sono inserite Napoli, Bayern Monaco e Newcastle. Il giocatore preferirebbe forse rimanere in Italia, ma è difficile dire a no alla Premier League o ad un club immenso come il Bayern.

Il Milan ha fatto ieri la sua entrata nella corsa al giocatore, con la speranza di poter convincere il Genoa inserendo la contropartita Lorenzo Colombo, un attaccante che molto piace ai rossoblu e ad Alberto Gilardino. Insomma, uno scambio non alla pari ma che avrebbe potuto fare abbassare di molto il costo del cartellino di Dragusin. Ma, come informa Nicolò Schirà, l’agente sembra ormai aver concordato il contratto la big europea.

Accordo raggiunto con la big d’Europa

Nicolò Schira riferisce che il Bayern Monaco ha superato tutti nella corsa a Radu Dragusin. Offerti al Genoa ieri sera 30 milioni di euro complessivi, mentre con l’agente del difensore, Florin Manea, ha concordato un contratto di cinque anni (2028) a 2 milioni di euro a stagione più bonus. Il Bayern Monaco è adesso in totale pressing per chiudere la trattativa e aggiudicarsi il promettentissimo centrale di difesa classe Juventus. Ricordiamo che i bavaresi attenzionavano anche Nordi Mukiele del PSG ed Eric Dier del Tottenham. Ma una volta compresi i margini di entrata nell’affare non hanno voluto perder tempo.

Chiaramente, la trattativa non è ancora chiusa ma sarà difficile pareggiare l’offerta dei tedeschi, soprattutto per il Milan e per il Napoli. Il Tottenham tenterà il tutto per tutto per tornare in careggiata e aggiudicarsi Radu Dragusin. Quanto ai rossoneri, si resta in attesa di comprendere lo svolgimento della trattativa, anche se le speranze sembrano rimaste poche.