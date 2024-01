Antonio Conte ha ricevuto un’offerta clamorosa e l’ha rifiutata: i dettagli

Il Mattino rivela una notizia di mercato che ha del clamoroso. Antonio Conte ha rispedito al mittente la ricca offerta della big italiana. Segnale per il Milan?

Antonio Conte è il profilo di allenatore che di recente viene accostato con più insistenza al Milan. Già, vari media sono pronti a scommettere che sarà il tecnico salentino il successore di Stefano Pioli a fine stagione. Pare ci siano pochi dubbi sul fatto che l’attuale allenatore del Milan potrà considerare concluso il suo ciclo a giugno, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2025. Il club rossonero sembra assolutamente intenzionato a ripartire da zero ma sempre con un progetto all’insegna delle ambizioni, della qualità e della competenza.

Non solo Conte. Nelle ultime settimane, soprattutto quando l’operato di Pioli è stato messo fortemente in dubbio da risultati e infortuni, nomi di vari allenatori sono stati accostati al Milan. Alla stessa stregua di Antonio Conte, Thiago Motta è stato l’altro profilo più gradito a club e ad ambiente. Un allenatore giovane ma altamente competente che sta facendo benissimo alla guida del Bologna riscuotendo ammirazione e attenzione da parte delle big italiane e non solo.

Ma, come accennato, pare sia Conte il favorito dalla proprietà rossonera. Sportitalia solo tre giorni fa ha rivelato che il Milan è già pronto a valutare i fattori economici per l’ingaggio del tecnico salentino, e quest’ultimo avrebbe già aperto totalmente alla possibilità di allenare il Diavolo. Anzi, è la sua assoluta preferenza. Intanto, però, un altro club sta facendo carte false per avere Conte in panchina e ha avanzato una ricchissima offerta.

Conte per tornare a sorridere: ma il tecnico ha rifiutato

Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha spiegato che Aurelio De Laurentiis di recente ha ritentato l’assalto ad Antonio Conte. Nonostante la presenza di Walter Mazzarri in panchina, il patron azzurro ha provato a cautelarsi e anticipare i tempi in vista della prossima stagione. De Laurentiis vede che il Napoli continua a soffrire enormemente e i risultati pessimi parlano chiaro. Per questo, dopo averlo cercato per il post-Garcia è ritornato all’attacco offrendo a Conte un maxi contratto.

La fonte riferisce che al salentino è stato proposto un triennale da 8 milioni di euro a stagione. Certamente, cifre che rientrano nelle idee di Antonio Conte, ma lui ha rifiutato in maniera secca. Una chiusura totale dell’ex Inter e Juventus, e che chiaramente fa ben sperare i suoi seguaci di sponda rossonera. Il Mattino ha voluto concludere sottolineando che l’offerta di De Laurentiis non voleva essere una mancanza di rispetto a Mazzarri, ma solo un modo per programmare in anticipo la prossima stagione. Al momento, Conte ha chiuso agli azzurri ma non è escluso che di qui a giugno le cose possano cambiare.