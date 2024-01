Conferme e nuovi debutti: la probabile formazione per Milan-Atalanta

Sky Sport riporta le ultime sulla probabile formazione di Stefano Pioli per il quarto di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma mercoledì sera.

Manca ormai un solo giorno al ritorno del Milan in campo. Non Serie A, ma Coppa Italia. Mercoledì sera alle ore 21.00 a San Siro, il Diavolo è chiamato ad una sfida di grande livello. Ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a far da rivale, una delle formazioni più temibili del massimo campionato italiano. La squadra bergamasca ha fatto ben intendere attraverso dichiarazioni di giocatori e allenatore di puntare fortemente alla Coppa Italia in questa stagione in corso. Ma lo stesso ha in mente il Milan, che da troppi anni non mette tale trofeo in bacheca.

Ci si aspetta dunque una sfida assolutamente agguerrita e piena di emozioni. I due allenatori hanno comunque avuto a disposizione pochissimo tempo per preparare la gara. Tre giorni o poco più, ma ciò non mette in discussione la preparazione delle due squadre all’impegno. Sia Pioli che Gasperini hanno dovuto fare i conti con qualche infortunio. Il tecnico rossonero, la cui lista degli assenti è molto lunga (ma lo sapevamo), si è trovato a far conti con lo stop di Florenzi. Uscito nel match contro l’Empoli, non ha riportato lesioni l’ex Roma, ma salterà la gara contro la Dea.

Quanto a Okafor, è ormai deciso il suo ritorno in campo nel weekend contro la Roma. Anche lui sarà assente domani. Come Pioli organizzerà il suo 11 titolare? Sky Sport riporta le ultime.

Milan-Atalanta, Pioli si affida a Gabbia

Sky Sport fa sapere che Stefano Pioli è pronto a far rifiatare Simon Kjaer domani. Al suo posto, al centro della difesa, agirà il neo-arrivato Matteo Gabbia, il quale sarà affiancato dall’ormai solito Theo Hernandez. Alla destra della difesa agirà Davide Calabria, mentre a sinistra, in assenza di Florenzi, Pioli è pronto a dare ancora spazio al giovane e promettente Alejandro Jimenez.

Al centrocampo, torna Musah dal primo minuto, con Reijnders e Loftus-Cheek a sostenerlo. Riposa, dunque, Yacine Adli dopo l’ottima prova contro l’Empoli. Quanto all’attacco. Torna alla titolarità Luka Jovic, che permette dunque a Olivier Giroud di tirare il fiato. Il serbo è chiaramente a caccia di conferme e dunque di gol, e domani farà il massimo per stupire ancora tutti.

Ai lati del serbo, senza troppi dubbi, ecco pronti gli inamovibili Rafael Leao (sinistra) e Christian Pulisic (destra).

Probabile formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Pioli.