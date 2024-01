“Deciderò domani”, CDK tagliato fuori? L’annuncio in conferenza

La presenza di Charles De Ketelaere è in dubbio per il quarto di Coppa Italia in programma domani sera tra Milan e Atalanta. L’ex potrebbe essere assente.

Domani sera sarà big match a San Siro tra Milan e Atalanta, due grandi del calcio italiano vogliose di andare fino in fondo in Coppa Italia. Sarà un quarto di finale tutto da godere, tra due formazioni che senza dubbio vantano qualità e grande forza tecnica. Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini hanno chiaramente avuto a disposizione pochissimo tempo per preparare la partita.

Due giorni o poco più per affrontare l’avvincente quarto di finale di Coppa Italia. Come ormai di consueto, sia l’allenatore rossonero che quello nerazzurro hanno dovuto fare i conti con alcuni infortuni. Stefano Pioli ha ormai ben compreso che non potrà avere a disposizione Noah Okafor, che rientrerà contro la Roma. Stesso discorso per Florenzi, che uscito acciaccato dall’ultima di Serie A contro l’Empoli non ha rimediato lesioni ma non sarà domani tra i convocati.

Pioli avrà però la possibilità di convocare il nuovo acquisto Filippo Terracciano. Oggi ha svolto il primo allenamento con la squadra. Da capire se il tecnico rossonero gli darà fiducia a partire da domani. Quanto all’Atalanta, i dubbi di Gasperini sono rivolti al difensore centrale Sead Kolasinac e all’ex Milan Charles De Ketealere. Il tecnico atalantino ne ha parlato in conferenza stampa.

Le condizioni di De Ketelaere e Kolasinac

Gian Piero Gasperini ha presentato Milan-Atalanta in conferenza stampa. L’allenatore nerazzurro ha spiegato quali sono le sensazioni sui due infortunati Charles De Ketelaere e Sead Kolasinac. Ricordiamo che entrambi sono usciti acciaccati dall’ultima di campionato contro la Roma, terminata 1-1. Affaticamento muscolare per il belga, mentre per il centrale si è trattato di un indurimento del flessore. Gasperini si è così espresso sulle loro condizioni in vista della gara di domani: “Meglio di quello che pensavamo, ma lo sapremo domattina se saranno convocati e dunque a disposizione”.

Gian Piero Gasperini ha inoltre fatto un focus sul portiere. Chi domani in porta tra Juan Musso e Marco Carnesecchi? L’allenatore non si è sbilanciato, elogiando le ultime prestazioni di entrambi: “Stanno avendo una serie di partite a disposizione entrambi. Juan Musso ha fatto bene quando ha giocato, e se vogliamo anche meglio degli anni passati. Anche Marco Carnesecchi ha fatto una buona partita contro la Roma, io cerco di seguire il momento e capire chi è più in forma”.