Krunic addio: tre idee per sostituirlo, i nomi

Il Milan si appresta a salutare Rade Krunic, diretto verso la Turchia. Sportmediaset svela i candidati che potrebbero prendere il posto del bosniaco in rosa.

Il Milan aspetta solo la giusta offerta, poi sarà addio a Rade Krunic. Non ci sono più dubbi che il centrocampista bosniaco sia finito velocemente ai margini del progetto rossonero. Un fatto avvenuto quasi inspiegabilmente, ma come ha detto Stefano Pioli qualche giorno fa “è meglio per il giocatore e per il club che lui si cerchi una nuova squadra”. Krunic la squadra l’ha trovata e scelta, e già da un pezzo. Si tratta del Fenerbahce, con il quale ha un accordo stagionale da 3 milioni a stagione più bonus.

Cosa manca per chiudere? Come accennato, il Milan è in attesa dell’offerta adeguata per il bosniaco dal club turco. Una delegazione del Fenerbahce è già sbarcata a Milano offrendo ai rossoneri 4 milioni di euro per il cartellino di Rade, cifra ritenuta insufficiente. Come riporta Sportmediaset, i turchi hanno di recente alzato l’offerta a 4,5 milioni bonus inclusi. Ma non basta ancora. La grande sensazione, però, è che manchi l’ultimo sforzo.

L’affare si potrebbe infatti chiudere a 5 milioni di euro complessivi. Sembra ormai una questione di ore per l’addio di Krunic a Milanello e per la sua partenza alla volta di Istanbul. Sportmediaset sottolinea che il Milan ha comunque l’intenzione di sostituire l’ex Empoli già in questo mercato di gennaio, considerando anche il longevo infortunio di Pobega e l’assenza di Ismael Bennacer (Coppa d’Africa). Sono tre i candidati.

Milan, il sostituto di Krunic dalla Spagna

È Guido Rodriguez il primo nome al quale il Milan sta pensando per sostituire Rade Krunic. Si tratta di un profilo italo argentino che milita nel Real Betis, in Liga. Parliamo di 29enne dalle ottime qualità, che arriverebbe in rossonero non certo come titolare, ma potrebbe alzare il tasso tecnico della panchina. 19 presenze, 1 gol e 1 assist in questa stagione, con contratto in scadenza nel 2024. Dunque si tratterebbe di un affare low cost.

Gi altri due profili in lista sono invece abbastanza conosciuti. Uno è Lucas Torreira del Galatasaray, l’altro Samuele Ricci del Torino. Per quest’ultimo, italiano e giovane, servirebbe però un notevole investimento. Il Torino è infatti pronto a chiedere qualcosa come 30 milioni di euro. Le valutazioni sono in corso. Si tenterà probabilmente con priorità la pista spagnola conduce a Guido Rodriguez. In caso di alte richieste del Real Betis per avere il giocatore con sei mesi d’anticipo prima della scadenza del suo contratto, si sonderanno con più concretezza le altre piste.

Krunic, non solo il Fenerbahce

Ma secondo quanto riporta Nicolò Schira non c’è solo il Fenerbahce su Rade Krunic. Un club russo si sarebbe inserito nelle ultime ore, stringendo subito contatti con il Milan. Il giornalista parla di una trattativa già aperta tra le parti. Stanno tentando l’inserimento dato che il Fenerbahce non ha ancora raggiunto l’accordo economico coi rossoneri. Krunic spera sempre nella pista turca, avendo già un accordo in essere, ma non sono esclusi stravolgimenti adesso.