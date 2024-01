Maignan: “Al Milan una famiglia. Voglio vincere tanti trofei qui”

Mike Maignan ha rilasciato una bella e dettagliata intervista per GQ Magazine. Il portiere del Milan si è analizzato a tutto tondo, rivelando anche dei retroscena.

Mike Maignan è indubbiamente una delle sorprese più belle del Milan degli ultimi anni. Un portiere arrivato quasi da sconosciuto e che ha scalato la vetta del successo in pochissimo tempo una volta indossata la maglia rossonera. Il Milan ha un vero gioiello tra i pali, che spera di portare quanto prima a rinnovo nonostante l’impresa sia ardua. Maignan ha adesso diverse big addosso, pronte ad offrire tanti bei soldi. Ma la sua recente intervista a GQ Magazine può far ben sperare il Milan e i suoi tifosi.

Magic Mike ha usato parole al miele per descrivere la squadra rossonera, e poi si è augurato una cosa in particolare per il futuro.

Maignan: “Non posso dire che non sono il migliore al mondo”

Maignan ha innanzitutto parlato del successo recente e di come lo ha raggiunto grazie alle sue qualità ma soprattutto grazie alla sua forza d’animo: “Io non mi sento un portiere spettacolare: cerco di fare le cose nel modo più semplice possibile. La mia filosofia, scritta anche sui miei guanti e sui miei scarpini, è “foi discipline travail patiente et humilité”. Significa “fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà”: è questa la mia mentalità quotidiana. Ho lavorato molto duramente per essere dove sono oggi. Quindi sì, in un certo senso mi aspettavo di raggiungere questi livelli. E credo nel duro impegno quotidiano, ho fiducia nel mio lavoro”.

A Magic Mike è stato chiesto se si sente di dar ragione a chi lo indica come il miglior portiere al mondo: “Non ti dirò di no… (ride, ndr). Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il massimo che posso dare”.

Maignan tra obiettivi e Milan

Mike Maignan ha infine parlato dei suoi obiettivi prefissati ma anche di quello già raggiunto col Milan nel 2022. Dichiarazione d’amore in allegato al club rossonero: “Ho molti sogni che vorrei realizzare, ma soprattutto vorrei raggiungere il massimo livello nel calcio, superare i miei limiti e lasciare un segno nella storia. Scudetto? L’atmosfera durante la parata con tutti i tifosi, quando abbiamo sfilato per la città con il bus, è stato un momento straordinario e unico. Al Milan ho trovato dei compagni di squadra e dei tifosi incredibili. Una famiglia. Qui vorrei vincere il maggior numero possibile di titoli”.

Il portierone francese ha concluso spiegando quanto è importante oggi saper usare oltre alle mani anche in piedi nel ruolo di estremo difensore: “Sono un portiere moderno. ma per essere un buon portiere è necessario saper mixare nuova e vecchia scuola. Modernità e vecchio gioco sono gli ingredienti per ottenere la migliore combinazione”.