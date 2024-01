Milan, assalto al difensore italiano: Colombo nell’affare

Il club rossonero ha messo gli occhi anche su due promettenti difensori del campionato italiano: chi arriverà a Milanello?

Non è un segreto che il Milan voglia prendere un altro centrale, dopo aver interrotto anticipatamente il prestito di Matteo Gabbia al Villarreal. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani stanno lavorando su più nomi.

L’interesse per Lilian Brassier è stato confermato da Moncada stesso, il quale ha anche spiegato che non esiste alcun accordo né con il giocatore né con il Brest. Il 24enne francese viene valutato oltre 10 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche altre società, tra le quali Monaco e Atalanta. È un profilo che piace anche per la sua adattabilità al ruolo di terzino sinistro in caso di necessità.

Calciomercato Milan, in Italia non solo Dragusin

Un altro difensore particolarmente apprezzato è Radu Dragusin, che in questo momento è probabilmente il centrale della Serie A più richiesto. Sulle sue tracce anche Napoli, Tottenham e Bayern Monaco. A differenza di queste tre, il Milan non ha presentato un’offerta. Sky Sport spiega che il club rossonero ha solo chiesto informazioni, cercando di capire se vi fosse la possibilità di inserire Lorenzo Colombo nell’operazione con il Genoa, che vuole almeno 20 milioni di euro cash oltre a una eventuale contropartita. Presi contatti pure con l’entourage del giocatore.

Il Tottenham è in pole position per Dragusin, per il quale la Juventus guadagnerà dal Genoa il 20% della futura rivendita. Gli Spurs sono in pressing da diversi giorni e ci sono buone possibilità che la carriera del giocatore prosegua in Premier League.

Sky Sport fa anche un altro nome per il Milan: Alessandro Buongiorno. Un’idea che è già di qualche settimana fa e che potrebbe riprendere quota. Anche in questo caso bisogna capire i costi e la fattibilità dell’operazione, se esista la volontà del Torino di vendere e del calciatore di lasciare subito la maglia granata. Pure per il 24enne torinese il piano è inserire Colombo come contropartita tecnica.

Urbano Cairo valuta sempre molto i suoi gioielli, quindi non dovremmo stupirci se per Buongiorno sparasse un prezzo sui 30-35 milioni. Qualche fonte ha scritto anche 40 in queste settimane. L’affare si presenta difficilissimo per il Milan, che comunque potrebbe fare un tentativo. Buongiorno, come Dragusin, è un difensore di buon livello e rappresenterebbe un valido innesto per la retroguardia di Pioli.