@ML – Popovic sbarca a Milano: firma imminente con il Milan (VIDEO)

Il Milan sta per chiudere finalmente il colpo di gennaio a costo zero, sul quale è al lavoro ormai da molte settimane per l’ok definitivo.

Dopo il ritorno di Gabbia e l’ingaggio di Terracciano, il Milan sta per mettere a segno il terzo colpo ufficiale del mercato di gennaio 2024. I rossoneri sono ormai in procinto di chiudere per il talento serbo Matija Popovic, calciatore di cui si parla un gran bene e che è finito sul taccuino del club di via Aldo Rossi ormai da tempo.

Popovic è un fantasista serbo, che ha compiuto nella giornata di ieri 18 anni. Talento cresciuto nelle giovanili del Partizan di Belgrado e capace di segnare valanghe di gol con la squadra Under 17. I talent-scout rossoneri hanno caldeggiato il suo ingaggio fin dagli scorsi mesi e dopo tempi di riflessione sembra giunto il momento ideale.

L’accelerata nelle ultime ore, proprio dopo il compimento della maggiore età del calciatore, che ora potrà firmare i documenti necessari per il suo trasferimento. Come confermato dalla nostra redazione, Popovic è sbarcato poco fa a Milano, un viaggio decisivo per sistemare gli ultimi dettagli e diventare un nuovo calciatore rossonero.

Esclusiva ML – #Popovic a Milano, ultimi dettagli da sistemare e poi firma con il #Milan! pic.twitter.com/hFmQYSz9yl — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 9, 2024

Popovic al Milan, il sì di Furlani ed i dettagli del contratto

La conferma dell’affare ormai concluso e vicino all’ufficialità arriva anche da Matteo Moretto, giornalista di Relevo. Secondo le ultime ricostruzioni, il via libera all’operazione in entrata è giunto nelle scorse ore da Giorgio Furlani in persona. Dopo un consulto con l’area tecnica, si è deciso di puntare forte su Popovic, che andrà ad occupare l’ultimo slot per calciatori extracomunitari nel Milan.

Matija Popovic firmerà a breve un contratto di 5 anni con il Milan. Presumibilmente, dopo il suo sbarco a Milanello, il serbo dovrebbe aggregarsi inizialmente nella formazione Primavera, come periodo di adattamento al calcio italiano vista la sua giovanissima età. Ma non è per nulla escluso che mister Pioli possa lanciarlo a breve in prima squadra, come fatto di recente con altri talenti di primo pelo quali Camarda, Simic e Jimenez.

Nelle scorse ore il Manchester City, molto attratto dalle qualità di Popovic, ha tentato un assalto last-minute per strapparlo al Milan, provando ad approfittare dei giorni di riflessione in casa rossonera. Ma la parola data al Milan ha avuto la meglio e nelle prossime ore arriverà la firma ufficiale.