Milan, non solo Zirkzee: arriva subito dal Bologna

Il Milan guarda con interesse in casa Bologna: sono diversi i calciatori sul taccuino di Geoffrey Moncada. Un giocatore dei felsinei può arrivare subito

Il Bologna di Thiago Motta è certamente la più grande sorpresa di questa prima metà di stagione in Serie A. I felsinei sono lì al quinto posto, con sole tre sconfitte e 32 punti in classifica. In questo momento sarebbero addirittura qualificati in Champions League, se l’Italia dovesse mantenere uno dei primi due posti del ranking.

Sono chiaramente tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra e molti di questi sono finiti nel mirino del Milan. In cima alla lista c’è chiaramente il nome di Joshua Zirkzee, che in diciannove partite ha realizzato sette reti. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti: della classe del campioncino olandese nessuno ha mai dubitato, adesso sono arrivati anche i gol. Lo vogliono tutti, dai club di Premier League, come il Manchester United, a quelli italiani, dal Napoli passando per la Juventus, che potrebbero perdere Osimhen e Vlahovic.

C’è anche Riccardo Calafiori, che tanto bene sta facendo sia da centrale che da terzino sinistro. Quasi un rimpianto per il Milan, che in estate avrebbe voluto prenderlo per pochi spiccioli.

Milan, ecco Ferguson: così arriva il centrocampista

Ma l’ultima idea, che in realtà non è un nome nuovo, è quella di Lewis Ferguson. A rilanciare il nome dello scozzese, leader del centrocampo del Bologna, è Tuttosport, in edicola stamani.

Può essere lui il giusto rinforzo per la mediana del Milan, addirittura già durante il mercato di gennaio. Serve chiaramente la cessione di Rade Krunic. Come raccontato, il bosniaco è in uscita dal Diavolo. La sua avventura in rossonero è ormai terminata, ma serve l’offerta giusta per lasciarlo partire.

Il Fenerbahce sta spingendo per averlo, ma la proposta da quattro milioni, bonus compresi, non ha soddisfatto il Diavolo, che ne vuole qualcosa in più. Si aspetta dunque un rilancio, da almeno sei milioni di euro. Attenzione, però, ad altre piste, come quella che potrebbe portarlo in Russia, allo Zenit. Il Milan oggi senza Ismael Bennacer, in Coppa d’Africa, può contare su Musah, recuperato, oltre che su Loftus-Cheek, Reijnders e Adli. Forse un po’ pochi per le prossime partite, ma Pioli potrebbe dar spazio anche a Zeroli, che ha già fatto il suo esordio in rossonero.