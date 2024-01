Milan, novità assoluta: colpo a zero dall’Inghilterra

Le ultime sull’acquisto di un difensore. Il Milan torna a guardare in Inghilterra: dal Fulham può arrivare un centrale, a costo zero

E’ caccia al difensore in Casa Milan. Dopo il ritorno alla base di Matteo Gabbia e l’acquisto di Filippo Terracciano, il Diavolo continua a guardare al reparto arretrato. E’ evidente che le condizioni di Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw non fanno dormire sonni tranquilli né a Stefano Pioli né alla dirigenza.

D’altronde non avremo novità in merito alle condizioni dei tre difensori prima di metà febbraio. I tempi sono dunque ancora lunghi. I nomi che stanno circolando in questi giorni sono davvero parecchi: ieri è stato il turno di Dragusin e Buongiorno. Due giocatori, rispettivamente di proprietà di Genoa e Torino, che piacciono al Milan, ma che difficilmente vestiranno il rossonero. Il prezzo dei loro cartellini è alto, superiore ai 25 milioni di euro, ma non è l’unico problema: per Dragusin ci sarebbe da battere la concorrenza di Bayern Monaco e Tottenham, nettamente in vantaggio. Per il centrale italiano è, invece, difficile ipotizzare un addio a gennaio, dopo che Buongiorno si è di fatto rifiutato di trasferirsi all’Atalanta nel corso dell’estate. Si guarda dunque ad altri profili.

Brassier continua ad essere uno dei nomi in cima alla lista, ma anche qui le difficoltà non mancano. La concorrenza è importante, con Porto, Bayer Leverkusen e Monaco, sulle sue tracce e il prezzo fissato dal Brest, superiore ai 10 milioni di euro non convince molto.

Milan, nome nuovo dall’Inghilterra

Il Milan torna a guardare in Inghilterra per rafforzare il reparto difensivo. L’ultima idea, come scrive La Gazzetta dello Sport, è Tosin Adarabioyo, calciatore del Fulham.

Il 26enne di Manchester ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il suo arrivo anticipato a gennaio appare praticamente impossibile, ma in estate può varcare i cancelli di Milanello a parametro zero. Adarabioyo, dopo aver saltato di fatto tutta la prima parte di stagione, per infortunio, è tornato ad essere titolare al centro della difesa del Fulham. Così in stagione ha collezionato 10 presenze, di cui otto in Premier League, per più di 700 minuti giocatori. Per il calciatore anche la gioia del gol, nel 5 a 0 inflitto al West Ham lo scorso 10 dicembre