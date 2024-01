Nuova avventura per Daniel Maldini: lascia l’Empoli, domani visite mediche

Il giovane talento di proprietà dei rossoneri non si è ambientato all’Empoli ed è pronto a passare al club brianzolo fino a fine stagione

Il mercato di gennaio è ormai decisamente entrato nel vivo e i primi affari sono stati ufficializzati. In questi giorni è caccia ai giocatori ideali per rinforzarsi e tutte le società sono al lavoro per migliorare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan si è già mosso in maniera concreta con l’arrivo di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus. Un rinforzo utile per la difesa di Stefano Pioli perché si tratta di un giocatore molto duttile e soprattutto di grande prospettiva. Si muovono anche le altre squadre e le ultime indiscrezioni parlano di un trasferimento imminente che riguarda indirettamente anche i rossoneri.

Un giocatore di proprietà del Diavolo sta infatti per cambiare squadra a breve per trovare più spazio. Stiamo parlando di Daniel Maldini. Il talento classe 2001, figlio di Paolo, in estate si era accasato all’Empoli a titolo temporaneo per avere maggiore continuità e proseguire nel proprio percorso di crescita. Il club toscano però non è partito affatto bene e, inoltre, il ragazzo è stato fermo a lungo per via di alcuni problemi fisici.

Domani le visite mediche con i brianzoli

Nell’ultimo mese il 22enne è tornato a giocare, ma in diverse occasioni è partito dalla panchina, anche perché nel 4-3-3 di Andreazzoli non è facilitato ad esprimersi, lui che può essere considerando un trequartista puro.

Maldini fin qui ha totalizzato solo 7 presenze in campionato, ma le qualità non si discutono e per questo motivo su di lui è piombato il Monza. La notizia è stata riportata da Nicolò Schirà sul proprio profilo Twitter. L’esperto di mercato spiega che il giocatore è in procinto di passare in prestito al club brianzolo e che le visite mediche del ragazzo sono previste per la giornata di domani.

Adriano Galliani ha chiaramente buoni rapporti con il Milan e, dopo l’affare Colombo, ha voluto puntare su un altro giovane rossonero. Daniel Maldini potrebbe trovare l’ambiente ideale al Monza con il 3-4-2-1 di Raffaele Palladino. In questo contesto tattico potrebbe agire sulla trequarti, quindi nel suo ruolo naturale, e tirare fuori una seconda parte di stagione molto positiva.