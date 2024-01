Chi vincerà lo Scudetto secondo Pioli: il suo voto fa discutere

Stefano Pioli ha risposto al sondaggio del quotidiano nazionale, parlando così anche della lotta al titolo delle squadre di Serie A.

Il campionato di Serie A è giunto al suo giro di boa. Terminato il girone d’andata, è tempo di prime riflessioni e bilanci, anche per quanto riguarda gli obiettivi e la condizione delle squadre partecipanti.

Il Milan ad esempio mantiene dopo 19 giornate una posizione piuttosto ‘ibrida’. I rossoneri sono saldi al terzo posto in classifica, con un ritardo consistente dal duo di testa Inter-Juventus ma allo stesso tempo con un ottimo vantaggio sulle inseguitrici in zona Champions League.

Il cruccio di Pioli e compagnia è il seguente: tentare il tutto per tutto nella seconda parte di stagione e rientrare nella lotta Scudetto, oppure mantenere il piazzamento Champions senza rischi e disperdere più energie sulle coppe? In attesa di verificare l’andamento prossimo del Milan in campionato, il quotidiano Italpress ha interpellato gli allenatori di Serie A per una sorta di bilancio di metà stagione.

Il sondaggio di ItalPress: Pioli scommette su Inter e Bologna

Come ogni anno alla fine del girone d’andata, il quotidiano nazionale ha chiesto agli allenatori del campionato italiano di rispondere a tre semplici domande, a mo’ di sondaggio. Ovvero quale sia la squadra rivelazione ed il calciatore più sorprendente visto finora in Serie A, ma soprattutto pronosticando chi vincerà lo Scudetto 2023-2024.

Anche Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha voluto rispondere senza troppe remore a queste domande. L’allenatore rossonero ha individuato il Bologna (come la stragrande maggioranza dei votanti) come formazione più in evidenza del girone d’andata. Ha poi fatto il nome di Albert Gudmundsson come giocatore rivelazione, ovvero l’ala del Genoa che ha disputato finora un grande campionato.

Infine Pioli ha votato Inter come squadra che vincerà probabilmente il titolo a maggio prossimo. Chissà come la prenderanno i tifosi del Milan: magari i più scaramantici spereranno in una sorta di ‘cabala’ nell’annunciare la vittoria della rivale diretta, altri magari interpreteranno il voto di Pioli come una dichiarazione di arrendevolezza per la lotta Scudetto.

Effettivamente ben 12 allenatori hanno indicato l’Inter come sicura vincente del titolo, visto l’andamento quasi perfetto della prima parte di stagione. Soltanto in due (Gasperini e Ranieri) non hanno sottovalutato l’impresa della Juventus, mentre il Milan è stato snobbato un po’ da tutti. Curiosamente Simone Inzaghi, allenatore interista, si è astenuto dal voto di questo sondaggio.