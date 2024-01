Daniel Maldini al Monza, è ufficiale: “Ne ho parlato anche con mio padre”

Daniel Maldini al Milan è ufficiale: operazione in prestito secco fino a giugno. Il giocatore ha rivelato di averne parlato anche con papà Paolo

Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Lascia l’Empoli dopo solo sei mesi per andare da Raffaele Palladino in una delle migliori squadre del campionato per qualità di gioco espressa. In Toscana è stato difficile emergere, adesso l’opportunità di mettersi in mostra in un contesto che funziona e che può esaltare le sue caratteristiche.

Daniel si trasferisce al Monza dal Milan in prestito secco fino al 30 giugno 2024. Il secondogenito di Paolo è ancora di proprietà dei rossoneri e la sua speranza è di rilanciarsi per avere una nuova occasione con la maglia rossonera il prossimo anno. Per farlo però dovrà riuscire a fare il salto di qualità e nel club brianzolo c’è tutto ciò che serve per farlo. “Ne ho parlato velocemente con mio padre, abbiamo parlato e deciso che fosse la soluzione migliore per me e così è stato“, ha detto Daniel ai giornalisti presenti fuori la sede del Monza. Emozione importante anche per Adriano Galliani, che avrà così di nuovo un Maldini fra i suoi giocatori.

Daniel nel Monza può giocare in più posizioni: parte dietro nelle gerarchie e dovrà lavorare sodo per conquistarsi un posto da titolare. Agirà molto probabilmente nella trequarti, cioè in uno dei due ruoli dietro la punta (posizione ricoperta da un altro giocatore cresciuto nel vivaio del Milan, Lorenzo Colombo). Il caso vuole che la prossima partita del Monza è contro l’Inter, la squadra a cui ha segnato il suo terzo e ultimo gol in Serie A con la maglia dello Spezia.