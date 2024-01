Guardiola dice no: saltato l’affare fra Milan e Manchester City, il retroscena

Il Milan era pronto ad ingaggiare con la formula del prestito un difensore promettente per gennaio, ma l’intervento di Guardiola ha fermato tutto.

Il mercato del Milan, legato principalmente ai difensori da ingaggiare in questa sessione di mercato, non è affatto concluso. Non bastano ancora il ritorno di Gabbia e l’arrivo del jolly Terracciano per poter considerare sistemato il reparto arretrato, falcidiato ad oggi da numerosi infortuni.

Entro fine gennaio arriverà almeno un altro centrale di difesa. Con l’arrivo di Terracciano, invece, la società si sente coperta nel ruolo di vice Theo Hernandez, fino ad oggi ricoperto dal giovane Bartesaghi. Prima di chiudere l’affare con il Verona, però, il club aveva fatto un tentativo per un giovane terzino del Manchester City. La trattativa però non è nemmeno iniziata perché Pep Guardiola si è subito opposto alla cessione.

Guardiola dice no: colpo dal Manchester City saltato

Secondo Tuttomercatoweb, il Milan aveva provato a prendere Sergio Gomez, difensore spagnolo di proprietà dei Citizens. Un profilo, quello del classe 2000, che nelle ultime settimane sarebbe finito sul taccuino di Geoffrey Moncada, come possibile rinforzo per la fascia sinistra rossonera.

Cresciuto nel Barcellona, ma passato anche per Borussia Dortmund, Huesca e Anderlecht, il 23enne Gomez avrebbe tutte le qualità necessarie per diventare il nuovo vice-Theo. Dialoghi già avviati nelle scorse settimane tra Milan e City, ma a bloccare tutto sarebbe stato Guardiola in persona, pronto a trattenere il terzino spagnolo almeno fino al termine della stagione.

Nonostante finora abbia accumulato pochissime presenze con il Manchester City in stagione, quasi tutte nelle coppe, Sergio Gomez è ancora considerato una buona risorsa dalla squadra dei citizens. Il Milan sperava di avere il via libera per il suo approdo a titolo temporaneo, per i prossimi mesi o quanto meno fino a giugno 2024. Tutto bloccato dalla decisione tecnica di trattenere l’ex Barça per il resto della stagione.

Per il Milan si tratta di un altro smacco ricevuto da Guardiola e dal suo club, dopo l’ingaggio ormai certo di Claudio Echeverri. Il fantasista argentino era finito nel mirino degli scout rossoneri, ma lo strapotere economico del City sembra aver avuto la meglio anche in questo caso.