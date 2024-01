Highlights Milan-Atalanta, la sintesi del match di Coppa Italia (Video)

Milan-Atalanta, la cronaca con gli highlights del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, disputato mercoledì 10 Gennaio a San Siro

Oltre 50mila spettatori per Milan-Atalanta, match che mette in palio la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Il Milan prova a fare la partita nel primo tempo con un ampio possesso palla cui non seguono però occasione da gol concrete se si esclude un tiro di Musah respinto da Carnesecchi.

L’Atalanta non si vede mai dalle parti di Maignan fino al 36′ quando De Roon si avventa su una sponda di testa di De Ketelaere per il possibile tap in a porta vuota. L’olandese, in corsa, si infrange su Gabbia tra le proteste dei compagni di squadra che reclamano il rigore per una possibile spinta di Reijnders. Le proteste veementi di Gasperini nei confronti dell’arbitro Di Bello costano l’espulsione all’allenatore nerazzurro mentre Gabbia e De Roon abbandonano il campo dopo il duro impatto precedente.

La partita, improvvisamente, si accende nel finale. Al 45′, Hernandez lascia la difesa e si lancia in una delle solite sgroppate, assist a Leao e splendida conclusione del portoghese all’angolino. Vantaggio Milan pregevole ma che dura appena un minuto. Sul ribaltamento di fronte, infatti, Koopmeiners con un perfetto destro di prima intenzione su assist di Holm ristabilisce immediatamente la parità. E’ 1-1 all’intervallo, risultato giusto per quanto visto in campo.