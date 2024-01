Krunic, il Fenerbahce non molla: gli aggiornamenti

Continua il pressing del Fenerbahce per Rade Krunic. Il club turco sembra intenzionato a non mollare la presa sul rossonero.

L’avventura di Rade Krunic al Milan è ai titoli di coda. Ormai un dato di fatto, visto che il classe ’93 non rientra più nei piani rossoneri. Incredibile come Krunic sia stato degradato nelle gerarchie di centrocampo della squadra di Stefano Pioli.

In estate sembrava che fosse diventato un titolare fisso, nel nuovo ruolo di mediano davanti alla difesa, almeno fino al ritorno dall’infortunio di Bennacer. Addirittura nella sessione di mercato di luglio-agosto il Milan aveva rifiutato un primo assalto del Fenerbahce per Krunic, considerandolo importante per la causa e rispendendo al mittente la proposta.

Il problema è che il Milan e Krunic non hanno trovato l’accordo per un rinnovo con adeguamento contrattuale, mentre il ritorno di Bennacer e l’esplosione dei vari Reijnders e Musah in mezzo al campo gli toglievano spazio. Ora la situazione è ai ferri corti ed è molto probabile che entro fine gennaio il bosniaco possa realmente fare le valigie. Sempre in direzione Istanbul.

Di Marzio: “Il Fenerbahce insiste e tratta con il Milan”

Gli aggiornamenti sulla trattativa sono stati dati dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito web ufficiale. Il Fenerbahce è ancora vivo sulle tracce di Krunic, nonostante la missione degli scorsi giorni del direttore sportivo Mario Branco non sia andata a segno.

Krunic vuole solo la squadra turca, tanto che gli inserimenti di altri club esteri sulle tracce dell’ex Empoli non sarebbero andati a buon fine, anche per volontà del numero 33 milanista. Affare dunque tutt’altro che sfumato tra Milan e Fenerbahce, ma i rossoneri chiedono che l’offerta per il cartellino del centrocampista venga alzata.

I circa 4 milioni di euro proposti non convincono troppo Furlani e compagnia, che pretendono almeno 6-7 milioni per dare il via libera all’addio di Krunic. Il quale intanto resta fuori squadra, già non convocato da mister Pioli nel match di domenica scorsa contro l’Empoli.

In caso di partenza definitiva di Krunic, che come detto potrebbe avvenire entro fine mese, il Milan non dovrebbe intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo Di Marzio il club si sente coperto, per la presenza di Reijnders, Adli, Pobega, Musah e anche il ritorno di Bennacer dalla Coppa d’Africa, dove sta giocando con la maglia della sua Algeria.