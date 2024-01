L’assist dell’agente al Milan: “Ama l’Italia”

Parole interessanti dell’agente del giovane calciatore, che è finito nel mirino del Milan in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Il Milan è già molto attivo sul mercato di riparazione. La squadra di Stefano Pioli sa bene di doversi rinforzare e ha già messo in atto due operazioni: il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e l’ingaggio a titolo definitivo di Filippo Terracciano, jolly difensivo del Verona.

Non solo sessione di riparazione però. Il Milan ed i suoi talent-scout si stanno già muovendo per mettere in cascina alcuni colpi in vista della prossima estate, innesti impossibili da definire per gennaio ma decisamente più alla portata per quanto riguarda la stagione che verrà.

In tal senso si legge la presenza di Geoffrey Moncada a Bologna, per seguire la sfida della scorsa settimana contro il Genoa. Il direttore dell’area scounting rossonera ha visionato da vicino alcuni profili che possono diventare utili ed intriganti per il futuro assetto del Milan. Uno di questi sembra essere il fantasista scozzese Lewis Ferguson, vera rivelazione della Serie A.

Non solo Italia: lo vogliono anche all’estero

Ferguson, scozzese classe ’99, è un gioiello che ad oggi è divenuto elemento indispensabile in casa Bologna. Infatti il trequartista, abile a giocare anche da centrocampista puro, si sta comportando alla grande grazie a buone doti tecniche, fisiche e intelligenza tattica.

Il Milan lo segue da tempo e potrebbe investire su di lui. Ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato l’agente dello scozzese, Bill McMurdo: “Ero convinto che Lewis avrebbe avuto una stagione migliore della precedente. Lui è un vero studioso di calcio. Vuole sviluppare ogni aspetto del suo gioco. Ha la capacità e la determinazione per giocare ai massimi livelli”.

Dopo averne elogiato i pregi, l’agente ha affrontato il tema mercato: “Nell’ultimo anno le grandi squadre italiane hanno manifestato il loro interesse nei confronti di Lewis, tuttavia pure club inglesi, spagnoli e francesi hanno messo gli occhi su di lui. Si muoverà quando sarà il momento giusto sia per lui che per il Bologna. Ama stare in Italia“.

Dunque per il Milan non mancherà la concorrenza, visto che un talento in ascesa come quello di Ferguson non passa di certo inosservato. Ma la volontà di restare in Italia, dove ha trovato continuità e apprezzamenti, potrebbe essere determinante per le scelte future del 24enne nativo di Hamilton.