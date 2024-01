Lazio-Roma, problemi per Dybala: sostituito all’intervallo, i dettagli

Paulo Dybala è stato sostituito all’intervallo di Lazio-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Apprensione in casa giallorossa in vista del Milan.

Ancora guai per Paulo Dybala. Il fantasista argentino, partito titolare nel match di Coppa Italia contro la Lazio, si è presto fermato a causa di problemi fisici. Nel grande derby romano, per lo più valido per i quarti di finale del trofeo nazionale, la Joya non ha potuto dare tutto il suo contributo. Nello specifico, la ricostruzione dei fatti dice che Dybala nei minuti finali del primo tempo si sia avvicinato allo staff medico per comunicare di non essere al meglio della condizione, e di avvertire dei fastidi muscolari.

Rientrato nello spogliatoio, Mourinho e il suo staff hanno preso di comune accordo con il giocatore la decisione di lasciarlo in panchina. Lorenzo Pellegrini al suo posto. Ma adesso c’è chiaramente apprensione attorno alle condizione de La Joya. Non è ancora chiara l’entità del problema fisico di Paulo Dybala, ma la speranza per la Roma è che sia riuscito a fermarsi in tempo. Chiaramente, solo domani si potrà avere un quadro clinico più chiaro e definito. Ma intanto c’è già preoccupazione in vista del big match di domenica che vedrà la Roma affrontare il Milan a San Siro.

I giallorossi, già orfani di Mourinho squalificato, potrebbero scendere in campo senza il loro uomo chiave.