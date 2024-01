Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta: Gabbia e Jimenez dal primo minuto

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma stasera alle ore 21.00.

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Atalanta, avvincente quarto di finale di Coppa Italia. Una gara secca, che potrebbe tranquillamente essere una finale, ma che invece fa da preludio alla semifinale contro la Fiorentina, vincente ieri ai rigori contro il Bologna di Thiago Motta. Milan e Atalanta quest’anno puntano fortemente alla vittoria della Coppa Italia, in virtù anche del fatto che in campionato la lotta per lo Scudetto si è fatta davvero complicata.

L’Atalanta ha già battuto il Diavolo in campionato per 3-2 nell’andata del 2023. C’è dunque grande desiderio di rivalsa da parte dei rossoneri, che proprio nel match di Bergamo sono stati beffati nel finale dal tacco di Luis Muriel. La sfida ardua di stasera è stata lanciata dal particolare messaggio di Charles De Ketelaere, il grande ex della gara che è stato in dubbio sino alla fine ma che stamane è stato inserito nella lista dei convocati da Gian Piero Gasperini. “Il Milan deve stare attento contro questa Atalanta” aveva detto il belga dopo la vittoria sul Sassuolo agli ottavi.

Si presagisce dunque un match agguerrito tra due squadre che puntano solo alla vittoria. Come detto, De Ketelaere è dunque recuperato per la gara di stasera, come anche il difensore Kolasinac. Gasperini li avrà a disposizione entrambi e anche schierati dal primo minuto. Quanto al Milan, non ci saranno Noah Okafor e Alessandro Florenzi, ma in panchina ci sarà il nuovo acquisto Filippo Terracciano. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Eccole di seguito.

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Hernández, Jiménez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Kjær, Simić, Terracciano; Adli, Romero, Zeroli; Giroud, Traorè. All.: Pioli.

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Mirančuk. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hien, Palomino, Tolói, Zappacosta, Zortea; Adopo, Pašalić; Muriel, Scamacca. All.: Gasperini.