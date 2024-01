Milan-Atalanta 1-2, pagelle e tabellino: Jovic mai servito, Jimenez sfortunato. Leao, gol e nient’altro

Le pagelle di Milan-Atalanta, quarti di Coppa Italia. Rossoneri eliminati da Koopmeiners: la sua doppietta porta avanti gli orobici

Il Milan saluta la Coppa Italia anche per quest’anno troppo presto. Ai quarti di finale passa l’Atalanta con il 2-1 di questa sera a San Siro. Decisiva la rete di Koopmeiners che ribalta l’iniziale vantaggio di Leao. Oltre al gol poco altro nella prestazione del portoghese, per Jovic pochissimi palloni giocabili. Sfortunato Jimenez in occasione del rigore concesso agli orobici, Musah in difficoltà dall’altra parte. Buon debutto per Terracciano.

Una buona parte di primo tempo per un Milan che segna poco prima della fine del primo tempo con una splendida azione costruita da Reijnders e conclusa da Leao. Poi però si scioglie come neve al sole: dopo dieci secondi l’Atalanta pareggia con Koopmeiners (altra bellissima azione) gelando un già freddissimo San Siro. Nella ripresa il Milan accusa il colpo e non riesce ad essere in partita come aveva fatto nel primo tempo: le sue fragilità strutturali vengono messe in luce dalla qualità e dall’intensità dell’Atalanta che comincia a macinare gioco. Il gol degli orobici arriva puntuale pochi minuti dopo: l’arbitro vede un fallo di Jimenez in area su Miranchuk (che non c’è) e dà rigore: Koopmeiners fa doppietta.

Le pagelle di Milan-Atalanta

MAIGNAN 6

CALABRIA 5,5 (Dal 61′ SIMIC 6)

GABBIA 6 (Dal 39′ KJAER 6)

THEO HERNANDEZ 6

JIMENEZ 6 (Dal 61′ TERRACCIANO 6)

MUSAH 5

REIJNDERS 6 (Dal 72′ ADLI 6)

LOFTUS-CHEEK 5,5 (Dal 72′ GIROUD SV)

PULISIC 6

JOVIC 5

LEAO 6

Milan-Atalanta, il tabellino

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 61′ Simic), Gabbia (dal 39′ Kjaer), Theo Hernandez, Jimenez (dal 61′ Terraccianoi); Loftus-Cheek (dal 73′ Giroud), Reijnders (dal 73′ Adli), Musah; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Romero, Zeroli; Traorè. All.: Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hien, Palomino, Toloi, Zappacosta, Zortea; Adopo, Pasalic; Muriel, Scamacca. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 45′ Leao, 45’+5′ e 59′ Koopmeiners

Ammoniti: