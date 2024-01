Milan-Atalanta, Leao contro l’arbitraggio: “Incredibile…” (FOTO)

La reazione social di Rafael Leao dopo la sconfitta del Milan contro l’Atalanta in Coppa Italia, a suo dire con responsabilità dell’arbitro.

È tornato a segnare e convincere con una buona prestazione, fatta di qualche strappo ben eseguito. Ma non è bastato a Rafael Leao ed al Milan per evitare la sconfitta contro l’Atalanta, che costa l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Molte però le recriminazioni del Milan e dei suoi tifosi per gli episodi da moviola. I rossoneri hanno contestato l’operato di Di Bello e di Valeri, rispettivamente arbitro e addetto al VAR del match di questa sera a San Siro.

Da rivedere sia il rigore dubbio concesso all’Atalanta ad inizio ripresa, sia quello negato al Milan nel finale per mani di Holm. Nel post-partita Leao ha ammesso tutto il suo sconforto sui social, commentando in maniera emblematica i suddetti episodi. Prima ha lasciato dei puntini di sospensione, come rimasto senza parole, sui video dei due dubbi arbitrali.

Poi ha retwittato il replay del contatto Jimenez-Miranchuk, considerato da rigore dall’arbitro Di Bello, dove però si nota l’intervento su palla piena del terzino milanista. “Incredibile…“, ha scritto Leao senza troppi giri di parole, facendo intendere come sia rimasto di stucco rispetto all’arbitraggio di questa sera.