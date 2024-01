Milan-Atalanta, streaming gratis e diretta tv Coppa Italia: dove vederla stasera

Milan e Atalanta si affrontano in gara secca nei quarti di finale di Coppa Italia. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita oggi, mercoledì 10 Gennaio, dalle 21

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per Milan-Atalanta, match che mette in palio la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, vincitrice ai rigori contro il Bologna.

Semifinale di Coppa Italia che manca al Milan dalla stagione Scudetto 2021-22, quando i rossoneri furono eliminati dall’Inter futura vincitrice del trofeo. L’Atalanta, invece, non approda tra le migliori quattro del torneo dall’edizione 2018-19, conclusa con la sconfitta all’epilogo contro la Lazio di Inzaghi all’Olimpico.

A differenza del 4-1 di una settimana fa con il Cagliari, stavolta Pioli non farà turnover. Non rientra nessuno tra i rossoneri che perdono anche Florenzi. Prima da titolare per Gabbia al centro della difesa con Theo Hernandez. Calabria e Jimenez completano il reparto arretrato. Centrocampo con Reijnders, Adli e Loftus Cheek mentre, in avanti, Jovic sostituirà Giroud dal 1′ con Leao e Giroud a supporto.

L’Atalanta, senza Lookman autore di una doppietta nel 3-2 in campionato, si affida in attacco a Scamacca e Pasalic con Ederson e Koopmeiners a sostegno. Dovrebbe partire dalla panchina l’ex De Ketelaere, acciaccato dopo il match con la Roma. Difesa titolare con Djimsiti, Kolasinac e Scalvini davanti a Carnesecchi.

Milan-Atalanta, dove vedere la partita di Coppa Italia

Milan-Atalanta, come tutti i match di Coppa Italia, è un’esclusiva di Mediaset. La sfida sarà visibile, gratuitamente, in chiaro su Canale 5 con ampio pre e post partita con Monica Bertini e i suoi ospiti. In telecronaca, Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Chi non può vedere Milan-Atalanta in Tv può farlo in streaming, gratuitamente, sul sito di sportmediaset con il player di visione presente in home page o tramite app o sito di Infinity. Stessa copertura per l’altro quarto di finale di giornata ovvero il Derby Roma-Lazio che si disputerà alle 18 con diretta tv su Italia 1.

Chi vince tra Milan e Atalanta affronterà in semifinale la Fiorentina con il doppio confronto andata e ritorno in programma tra il 3 e il 24 aprile prossimi. La finale, invece, è prevista il 15 maggio sempre all’Olimpico di Roma.

Dopo l’Atalanta, il tour de force di impegni a Gennaio per il Milan proseguirà con il match contro la Roma di domenica sera a San Siro. La partita che inaugura il girone di ritorno sarà trasmessa in esclusiva su Dazn in streaming e in diretta tv sul canale Zona Dazn.