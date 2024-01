Milan, cambia ancora squadra: ha firmato

E’ arrivata la firma sul nuovo contratto. L’attaccante si è legato al suo nuovo club, via libera da parte del Milan: sfiderà subito l’Inter

Sabato potrebbe già fare l’esordio con la sua nuova squadra, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio pochi minuti fa è arrivata la firma sul contratto.

Daniel Maldini ha lasciato l’Empoli per approdare al Monza. Un corteggiamento, durato diversi mesi, che si è concretizzato proprio in questi minuti: è arrivato il via libera da parte del Milan, proprietario del cartellino, e così c’è stata la fumata bianca. Si trasferisce in Brianza in prestito secco fino al prossimo 30 giugno. Già oggi si allenerà con i suoi nuovi compagni, agli ordini di Palladino e sabato può arrivare subito la prima convocazione, per la partita interna, in programma alle 20.45, contro l’Inter. Daniel Maldini è a caccia del suo primo gol stagionale e i nerazzurri sono proprio una delle squadre a cui lo scorso anno ha segnato, con la maglia dello Spezia.

Daniel Maldini, che ha compiuto 22 anni lo scorso 11 ottobre, cambia dunque maglia, dopo sei mesi non certo esaltanti. L’attaccante, che come detto, non è riuscito a trovare la via della rete, ha totalizzato solamente sette presenze con la maglia azzurra,, per poco più di 260 minuti giocati. L’inizio di stagione è stato pure condizionato da diversi guai muscolari, poi la difficoltà di Andreazzoli di trovargli la giusta collocazione in campo. Così è arrivata la decisione di trasferirsi al Monza, dicendo sì al corteggiamento di Adriano Galliani, che riesce dunque a mettere le mani sul figlio di Paolo, seguito davvero da anni.

Milan-Monza, non solo Maldini: nuovo affare a gennaio

Il Monza, dunque, accoglie un altro giovane attaccante di proprietà del Milan, dopo l’acquisto, sempre in prestito, in estate di Lorenzo Colombo.

L’asse con il Diavolo può ancor di più rafforzarsi con un nuovo affare. Le parti, infatti, stanno discutendo anche di Davide Bartesaghi. Il terzino 18enne può lasciare il Milan in prestito, dopo l’esplosione di Jimenez, che di fatto è diventato la prima alternativa ad Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. Un affare che dovrebbe andare in porto nella secondo metà di gennaio, quando il quadro difensivo del Milan sarà certamente più chiaro. I rossoneri sono, infatti, pronti a mettere le mani su un nuovo difensore