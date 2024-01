Milan-Popovic, niente via libera per le visite mediche: la situazione

Non è ancora arrivato il via libera per le visite mediche. Matija Popovic vuole vestire la maglia del Milan, ma non c’è l’accordo con il suo entourage sulle commissioni

Si tinge sempre più di giallo l’affare Matija Popovic. L’attaccante serbo, sbarcato ieri a Milano, per diventare un nuovo giocatore del Milan, non ha ancora ottenuto il via libera per sottoporsi alle consuete visite mediche.

Queste ore stanno servendo per trovare l’accordo sulle commissioni tra il Diavolo e il nutrito entourage del serbo: al momento, però, la quadra non è stata trovata, nonostante un accordo con il giocatore raggiunto da tempo. Dalle parti di Casa Milan filtra enorme cautela, tendente al pessimismo.

Milan-Popovic, le ultime sulla trattativa

La trattativa rischia davvero di saltare proprio sul traguardo, ma per gli agenti di Popovic, invece, tutto dovrebbe risolversi a breve.

La sensazione, chiaramente, è che la telenovela Popovic sia destinata a concludersi a breve, in un modo o nell’altro. Lo sbarco a Milano del giocatore, d’altronde, è servito proprio per dare un’accelerata all’affare. Il suo arrivo a Malpensa, in totale autonomia, non è, però, piaciuto al club rossonero. La svolta è dunque vicina: in un modo o nell’altro, la trattativa Popovic è destinata a chiudersi a breve.