Milan, sfuma il difensore: è volato a Londra

Il difensore piaceva parecchio a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, ma alla fine ha scelto la Premier League. Ha appena preso il volo

Non sarà lui il rinforzo in difesa per il Milan. Il calciatore, come era ampiamente prevedibile, ha deciso di lasciare l’Italia per giocare nel campionato inglese.

Proprio in questi minuti, Dragusin ha lasciare il paese, con un volo direzione Londra, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con il Tottenham. Nei giorni scorsi i rossoneri sono stati accostati con forza al difensore rumeno. Un tentativo, che è apparso subito tardivo, con Dragusin indirizzato a scegliere gli Spurs e così alla fine è stato, nonostante il tentativo davvero concreto del Bayern Monaco.

Impossibile per il Milan competere a certe cifre: l’ex Juventus lascia la Serie A, permettendo al Genoa di incassare – come riporta Sky – una cifra superiore ai 30 milioni di euro, 25 milioni di parte fissa più 6 milioni di eventuali bonus. Per Dragusin, che si legherà agli Spurs fino al 30 giugno 2029, un contratto da quasi tre milioni di euro netti a stagione. Il rumeno ripartirà dalla Premier League.

Milan, caccia al difensore: le ultime

Il Milan, invece, prosegue la sua ricerca al difensore. Nelle scorse ore è stato accostato al Diavolo anche Buongiorno del Torino.

Il centrale italiano ha una valutazione simile a quella fatta dal Genoa per Dragusin e appare dunque parecchio complicato. Cairo è stato da sempre un osso duro e difficilmente concederà degli sconti.

Buongiorno, poi, con il no all’Atalanta in estate, ha dimostrato di essere davvero legato al Torino, ed è difficile immaginare che possa la sciare la squadra di Ivan Juric a stagione in corso. Il Milan vuole mettere a segno un colpo importante in difesa, ma in questo momento appare complicato ipotizzare chi possa essere il prossimo centrale dei rossoneri.

Brassier resta sul taccuino di Moncada, ma il Monaco ha offerto di più al Brest e c’è da fare i conti con il corteggiamento da parte di Porto e Bayer Leverkusen. Il giocatore viene valutato sui 10-12 milioni di euro. Sullo sfondo continua ad essere il nome dell’esperto francese Lenglet, ma serve il via libera da parte di Aston Villa e Barcellona, quest’ultimo proprietario del suo cartellino. Il calciatore arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.