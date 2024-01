@ML – Milan-Atalanta, fischi della Curva Sud a fine partita

La parte più calda del tifo rossonero non ha preso benissimo la sconfitta interna di questa sera da parte del Milan contro l’Atalanta.

Brutta delusione stagionale per il Milan, che perde il treno per uno dei suoi obiettivi dichiarati. Neanche in questa stagione la Coppa Italia tornerà nella bacheca rossonera per via della sconfitta interna di oggi ai quarti di finale contro l’Atalanta.

I rossoneri erano andati anche in vantaggio grazie al ritorno al gol di Rafael Leao, primo centro del 2024 per il portoghese. Ma gli errori di squadra e le ingenuità individuali hanno consentito all’Atalanta di rimontare con la doppietta di Koopmeiners, che spedisce gli orobici direttamente in semifinale contro la Fiorentina.

I tifosi del Milan presenti a San Siro non hanno preso bene la sconfitta interna e l’eliminazione dalla coppa. Per la prima volta dopo molto tempo, i calciatori rossoneri sono stati ampiamente fischiati al termine dell’incontro. Calabria e compagni sono andati verso la Curva Sud per ringraziare come di consueto il sostegno dei tifosi, i quali però hanno contestato con fischi assordanti e cori non di giubilo nei loro confronti.