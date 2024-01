Pioli polemico: “Il rigore per l’Atalanta non c’era, ha cambiato la partita”

Pioli ha parlato a Sportmediaset dopo Milan-Atalanta: tanta amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il Milan saluta anche la Coppa Italia, dopo essere stato già eliminato in Champions League. Passati in vantaggio con Rafael Leao, sono stato raggiunti e superati da una doppietta di Teun Koopmeiners. Sarà l’Atalanta a giocare le semifinali.

Stefano Pioli al termine della partita ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: “Secondo me abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, andando meritatamente in vantaggio e poi abbiamo commesso una grande ingenuità. Sul pareggio dell’Atalanta dovevamo difendere meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica, abbiamo perso lucidità e distanze. C’è stata confusione. La partita è cambiata con il rigore che non c’era”.

Il Milan si è lamentato anche per un rigore non dato nel finale. Il mister rossonero commenta così: “Difficile, ci sono tante discussioni sull’utilizzo del VAR. A me sembra strano che l’arbitro non sia stato chiamato per andare a vedere l’episodio. Però il rigore per loro non c’era, prima Jimenez tocca la palla e il loro giocatore si butta prima del contatto. Peccato, una serata negativa, la Coppa Italia era un obiettivo“.

Pioli ha provato anche a spiegare cosa è mancato alla squadra stasera: “Si poteva reagire meglio dopo essere andati sotto 1-2, con più lucidità. C’era il tempo per rimediare. Purtroppo non siamo riusciti a riprendere una partita difficile, ma ben giocata nel primo tempo. Meno bene nel secondo“.

Si parla poi di Rafael Leao, in gol ma nel complesso non convincente: “Oggi ha fatto meno bene, ma non è esclusivamente responsabilità tua. L’Atalanta ci ha sporcato tanti palloni e non ci ha permesso di giocare tanto tra le linee. Dovevamo stare più bassi con gli esterni, aprire più gli spazi per poi giocare sui tre attaccanti. Non sempre ci siamo riusciti. È stato un po’ penalizzato da come abbiamo giocato“.