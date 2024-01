Sorpresa in Primavera: Abate convoca il figlio di Ibrahimovic (VIDEO)

La Primavera in campo per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina al Viola Park: sorpresa fra i convocati, c’è il figlio di Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic, il primogenito di Zlatan, è uno degli elementi più interessanti dell’Under 18 rossonero. Lo scorso anno avevano fatto il giro del mondo le immagini dell’allenamento a Milanello insieme al suo papà con la prima squadra: un momento molto importante per un ragazzo, classe 2006, che sembra davvero avere qualità di alto livello.

Come il Milan, anche la Primavera è impegnata oggi in Coppa Italia contro la Fiorentina. E fra i convocati di Ignazio Abate c’è anche lo stesso Ibrahimovic. Nel video pubblicato da Sportitalia lo possiamo vedere in azione con un altro importante 2006 della società rossonera: Francesco Camarda, che nel frattempo ha già fatto due presenze in prima squadra (esordio con la Fiorentina e poi in campo per pochi minuti con il Frosinone).

Chissà se in futuro ci sarà spazio anche per Maximilian Ibrahimovic in prima squadra. Le qualità ci sono ma è chiaro che il percorso è ancora molto lungo. Oggi la sua prima convocazione con la Primavera, quindi ci sono ancora da fare altri passi. Probabile che il prossimo anno Abate decida di inserirlo in pianta stabile nella sua squadra, qualora dovesse restare; potrebbe così fare lo stesso percorso di Camarda e sognare una chance con il Milan a San Siro.