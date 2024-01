Calciomercato Milan, prestito Serie B: c’è una nuova richiesta

Romero sarà ceduto in questo mercato invernale: oltre al Como, spunta un altro club di Serie B particolarmente interessato.

In questo gennaio il Milan non sta lavorando solo alla campagna di rafforzamento, ma anche a qualche operazione in uscita. Quella più vicina alla fumata bianca riguarda Rade Krunic, che presto partirà per Istanbul per firmare con il Fenerbahce.

La società rossonera dovrebbe incassare circa 5 milioni di euro più bonus dalla cessione del centrocampista bosniaco, ormai fuori dai piani di Stefano Pioli. Da vedere se arriverà un altro mediano al suo posto, considerando anche che Tommaso Pobega rimarrà fuori a lungo e che Ismael Bennacer è impegnato in Coppa d’Africa.

Calciomercato Milan, Luka Romero in Serie B: Como o Venezia?

Uno che verrà ceduto solamente in prestito è Luka Romero, arrivato a parametro zero l’estate scorsa e che finora ha visto poco il campo. La soluzione migliore per lui è un trasferimento a titolo temporaneo che gli possa permettere di giocare con una certa continuità. Rimanere al Milan nella seconda metà della stagione non sarebbe molto utile alla sua crescita.

Da giorni si parla del pressing del Como, con Cesc Fabregas che sta cercando di convincerlo a trasferirsi nella sua squadra. L’ex calciatore di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco è sicuro che l’esterno argentino farebbe grandi cose in Serie B. Il Milan è già d’accordo per questa cessione, tocca al ragazzo decidere se mettersi alla prova nel campionato cadetto italiano.

Tra l’altro, il Como non è neppure l’unica società della Serie B ad aver chiesto Romero. Secondo quanto rivelato da Triveneto Goal, anche il Venezia ha avviato contatti per assicurarsi il 19enne argentino in prestito secco. Caso vuole che le due squadre abbiano gli stessi punti, 35, nella classifica del campionato e siano le prime inseguitrici della capolista Parma (41).

Romero potrebbe contribuire alla promozione in Serie A di Como o Venezia. Normale che possa avere qualche dubbio sul fatto di giocare in una seconda divisione, però per lui è importante giocare con continuità. Serve una sistemazione che gli permetta di crescere ed essere protagonista. Le qualità tecniche non gli mancano, gli serve continuità in campo. Accettare la Serie B può essere una scelta giusta in questo momento della sua carriera. Vedremo se dirà sì.