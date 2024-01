Colpo a meno di 10 milioni: Milan, accelerata improvvisa

Il Milan sta portando avanti i discorsi per il difensore, che sembrerebbe essere la prima scelta per questa sessione di mercato.

Il mercato in entrata del Milan è ormai nel vivo. In particolare per quanto riguarda i rinforzi in difesa, reparto in cui Stefano Pioli ha subito chiesto di intervenire con nuovi innesti. I rossoneri hanno già messo a segno due colpi: il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito in Spagna, l’ingaggio del jolly Filippo Terracciano dall’Hellas Verona.

Non basta ancora per essere tranquilli a livello di scelte per la linea difensiva, in particolare per il pacchetto di centrali. Il Milan vorrebbe chiudere per un altro stopper, che possa diventare titolare almeno fino al ritorno di Tomori e Thiaw dai rispettivi lunghi infortuni muscolari.

Nei giorni scorsi sono fuoriusciti i nomi di calciatori di Serie A, quali Radu Dragusin e Alessandro Buongiorno, ad oggi però considerati profili praticamente imprendibili. Il primo sta infatti passando dal Genoa al Tottenham per una cifra spropositata, il secondo è intoccabile per il Torino almeno fino all’estate.

Per questo Giorgio Furlani e soci stanno spingendo per un altro profilo, un giovane difensore centrale che è molto apprezzato dall’area scouting e da Geoffrey Moncada, che pare averlo seguito di persona.

Milan, tutto su Brassier: accelerata nelle ultime ore

Il terzo colpo in difesa del Milan si potrebbe chiamare Lilian Brassier, il difensore mancino classe ’99 che milita nel Brest e che nelle ultime settimane è divenuto un vero e proprio obiettivo dichiarato del Milan. Calciatore forte fisicamente, ma anche molto duttile e dinamico, visto che nasce da terzino sinistro per poi essersi adattato in Ligue 1 a fare il centrale.

Il Corriere dello Sport scrive oggi che il Milan avrebbe accelerato su Brassier: dialoghi in corso sia con il Brest che con l’entourage del calciatore 24enne, che giorni fa Moncada ha indicato come un papabile obiettivo. L’intenzione dei rossoneri è quella di chiudere l’operazione a gennaio spendendo meno di 10 milioni di euro, per questo sta lavorando ai fianchi del suo club d’appartenenza.

Francese con origini della Guadalupa, Brassier è un titolarissimo della linea difensiva del Brest, avendo giocato in questa stagione già 15 gare in Ligue 1 tutte da titolare e saltando solo due giornate per sovraccarichi muscolari. Importante per il Milan, qualora si sbloccasse l’operazione, inserire Brassier immediatamente in rosa vista l’emergenza ormai conclamata nella linea difensiva.