Furlani: “Eliminazione condizionata dagli episodi. Mercato? Coglieremo le opportunità”

Nel post-partita di Milan-Atalanta ha parlato anche Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero che ha commentato il match e non solo.

Dopo la sventurata sconfitta contro l’Atalanta, che ha decretato l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia, è intervenuto anche Giorgio Furlani ai microfoni di Sky Sport.

L’amministratore delegato rossonero ha commentato così l’1-2 subito a San Siro in rimonta: “Ovviamente è più bello essere in gara fino in fondo nelle varie competizioni. Avremmo preferito essere piazzati meglio in campionato, così come essere ancora in corsa in Coppa Italia e Champions League. Ma non è tutto da buttare. Stasera gli episodi hanno condizionato”.

Furlani ha rilasciato qualche parola anche sul mercato di gennaio: “La sessione è aperta da soli 10 giorni. Noi abbiamo già preso due giocatori, Gabbia e Terracciano. Ma restiamo sempre aperti a nuove opportunità, se ci saranno le coglieremo”.