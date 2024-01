Il Milan ha già preso il sostituto di Krunic: tifosi spiazzati

Sky Sport riporta le ultime sulla cessione in corso di Rade Krunic al Fenerbahce. Nel frattempo, il Milan ha scelto il sostituto del bosniaco.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia tanto attesa: il Fenerbahce ha soddisfatto le richieste economiche del Milan e ha offerto ai rossoneri 5 milioni di euro più bonus per aggiudicarsi Rade Krunic. La fumata bianca nel travagliato affare è dunque arrivata. Ricordiamo che il club turco, come anche il bosniaco, avrebbero chiuso la questione già in estate. D’altronde, Krunic e il Fene hanno l’accordo personale da luglio: 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Ma nei caldi mesi estivi, il club di Istanbul non è stato capace, o semplicemente non ha voluto, raggiungere le richieste del Milan che allora si aggiravano più vicino ai 10 milioni di euro. È tornato dunque all’assalto in questo mese di gennaio, e dopo un breve tira e molla (si è partiti dall’offerta di 4 milioni), l’accordo è stato finalmente raggiunto. Krunic ha un contratto che scade tra 6 mesi col Diavolo, dunque l’incasso da 5 milioni è più che positivo per il Milan dato che si tratta quasi di un 30enne.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’accordo sarebbe stato raggiunto ormai in maniera ufficiale. Krunic ed i suoi agenti voleranno domani, nella giornata di venerdì, a Istanbul. Il calciatore, ormai ex Milan, effettuerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al Fenerbahce.

Milan, il sostituto di Krunic è già in casa

Sky Sport rivela che il Milan non è intenzionato ad alcun acquisto per sopperire alla partenza di Rade Krunic. Il sostituto del bosniaco è già in casa ed è il nuovo acquisto Filippo Terracciano. Il giovane classe 2002, come ampiamente ribadito, vanta una duttilità notevole. In grado di giocare sia da terzino destro che sinistra, da centrale di difesa, ma anche da centrocampista esterno o mezzala.

Lo stesso dirigente rossonero, Geoffrey Moncada aveva esaltato giorni fa l’enorme e utile duttilità di Filippo Terracciano: “È un giocatore che seguiamo da due anni, ha giocato circa 40 partite con l’Hellas Verona. Lui è un jolly della difesa, ma può giocare come terzino destro, sinistro e anche mezzala. È un profilo che ha giocato sempre, ha una buonissima fisicità. Siamo contenti di questo arrivo”. Insomma, pochi dubbi, l’ex Verona saprà occupare numericamente e tatticamente lo spazio vuoto lasciato da Krunic. Starà a Pioli esser bravo a modellare e definire il talento di questo giovane in base alle evenienze.