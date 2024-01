Milan, ciao ciao Krunic: offerta aumentata e accordo

Nuova proposta al club rossonero per il trasferimento di Krunic: la vendita si sta per concretizzare dopo giorni di indiscrezioni.

Il futuro di Rade Krunic non sarà al Milan. Lo ha detto Stefano Pioli in persona che ormai è meglio sia per lui sia per il club che il centrocampista si trovi un’altra squadra.

Già la scorsa estate si era parlato di una possibile cessione, con il Fenerbahce in grande pressing. Poi il giocatore era rimasto ed era stato messo al centro del progetto, visto che Pioli lo ha schierato come titolare nella prima parte della stagione. Da un po’ di partite, però, il bosniaco è finito ai margini e si è tornato a parlare della sua vendita. Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata e sembra che l’addio sia a un passo.

Calciomercato Milan, Krunic verso la Turchia: le ultime

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Fenerbahce ha trovato l’accordo con il Milan per l’acquisto del cartellino di Krunic. L’offerta da 5 milioni di euro più bonus ha convinto il club rossonero, mancano solo da definire gli ultimi dettagli della trattativa.

La società turca aveva presentato una proposta contrattuale da ben 3 milioni netti a stagione al calciatore, che già in estate aveva accettato. Ora sembra tutto pronto affinché il trasferimento si concretizzi. Sistemati gli ultimi dettagli, Rade partirà per Istanbul per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

In Turchia ritroverà il connazionale Edin Dzeko, che a luglio-agosto lo chiamava spesso per spingerlo a trasferirsi al Fenerbahce. Nella squadra Ismail Kartal si sta per trasferire anche Leonardo Bonucci, che ha già raggiunto Istanbul dopo il via libera dell’Union Berlino. Altri ex della Serie A presenti sono Mert Muldur, Rodrigo Becao, Miha Zajc e Cengiz Under. Il Fenerbahce è primo nella Super Lig con 50 punti, ma ha una partita in più del Galatasaray (47 punti).

Krunic può approdare in una squadra che lotta per vincere il campionato, anche se non è una delle migliori leghe europee. Inoltre, la squadra è ancora in Conference League. L’ex Empoli arriverebbe in un ambiente che ha diversi obiettivi da portare avanti e avrebbe un ruolo importante. Mister Kartal, che lo ha voluto fortemente già dall’estate scorsa, gioca con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3: sono due moduli che conosce molto bene.