Milan, accordo con il club: arriva il via libera

Il Milan e il club hanno trovato l’accordo per il giocatore. Trasferimento in prestito secco fino a giugno. Manca solo il sì dell’attaccante

Dopo Rade Krunic, il Milan si appresta a lasciar partire un altro calciatore. L’intesa con il club è stato trovato, ora serve il sì del calciatore.

Anche ieri è rimasto seduto in panchina per l’intera partita. Contro l’Empoli, Stefano Pioli gli ha preferito altri giovani, lasciando intendere che di lui si può fare a meno. Luka Romero può così lasciare il Milan già durante questa sessione di calciomercato, per andare a giocare con continuità altrove. In rossonero non c’è spazio, nonostante la partenza per la Coppa d’Africa di Chukwueze. Nell’ultimo periodo, poi, ha scalato le gerarchie Chaka Traore, che a differenza dell’argentino ha sfruttato le occasioni che Pioli gli ha concesso, segnando prima con il Cagliari, dove anche Romero era titolare, e poi nei minuti finali contro la squadra di Andreazzoli.

Romero così si appresta a lasciare il Milan. La volontà del calciatore, che in estate ha firmato con il Diavolo dopo aver concluso la sua avventura con la Lazio, è quella di continuare in rossonero. In caso di addio, però, preferirebbe un trasferimento in Spagna, dove ha già giocato. Ma negli ultimi giorni si sono fatti avanti diversi club italiani: Salernitana, Lecce e Como hanno chiesto in prestito il giocatore e proprio il club lombardo è quello che ha mosso i passi più concreti.

Come conferma il giornalista Moretto, sul proprio profilo X, il Milan e il Como hanno trovato l’accordo per il prestito semplice fino al termine della stagione, ma serve il sì definitivo di Romero, che ancora non è arrivato. Il Milan vede favorevolmente la destinazione, ma giocatore deve convincersi a scendere di categoria.

Milan, non solo Romero: va via un altro giovane

Nelle scorse ore si è concretizzato il trasferimento sempre in prestito di Daniel Maldini. Il figlio di Paolo giocherà al Monza in prestito secco. E’ arrivato così l’addio all’Empoli dove non è riuscito ad imporsi.

Dopo Maldini e verosimilmente Luka Romero, il Milan potrebbe poi dare il via libera ad un altro prestito, quello di Bartesaghi. Il giovane terzino mancino, che all’occorrenza può fare anche il centrale, piace proprio al club brianzolo, che lo ha richiesto ai rossoneri nei giorni scorsi.