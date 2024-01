Milan, colpo di Moncada: arriva dalla Spagna

Il Milan vuole regalarsi un nuovo difensore per completare il reparto dopo l’arrivo di Matteo Gabbia. Il punto della situazione: ultima idea dalla Spagna

Continua la caccia al difensore in Casa Milan. Il mercato dei rossoneri non è chiaramente finito e dopo gli acquisti di Matteo Gabbia, tornato alla base dopo il prestito al Villarreal, e di Filippo Terracciano, dal Verona, può arrivare ancora un centrale.

In questi giorni si stanno susseguendo tanti nomi. Sono davvero parecchi i profili monitorati da Geoffrey Moncada e quello che al momento appare il preferito è certamente Brassier. Il francese del Brest vuole il Milan, ma serve battere la concorrenza del Monaco, che ha offerto di più, oltre che di Bayer Leverkusen e Porto. La situazione va monitorata, ma non sono da escludere sorprese.

In queste ore è così emerso una nuova idea, che porta in Spagna. Stiamo parlando di Tanguy-Austin Nianzou Kouassi, meglio noto come Tanguy Nianzou. A scriverne è Gianluca Di Marzio. Il giocatore, cresciuto nel Psg, sta faticando a trovare spazio al Siviglia e potrebbe così essere un’opportunità per il Diavolo.

Milan, non solo Kouassi: colpo grosso in difesa

Questi sono stati i giorni anche di Dragusin in rossonero. Il difensore rumeno è stato accostato al Milan, ma la trattativa era in salita.

Era chiaro a tutti, fin da subito, che il calciatore sarebbe andato altrove. Troppo alte le richieste di 25/30 milioni di euro per competere con i club inglesi e il Bayern Monaco. Il giocatore ha così lasciato l’Italia. Resiste, invece, il nome di Buongiorno.

Il difensore italiano del Torino piace parecchio, ma in estate ha detto no al trasferimento all’Atalanta. Questione di cuore, ma forse al Milan sarebbe più complicato rifusare. Servono però davvero parecchi soldi: Cairo è una bottega cara e la valutazione è superiore ai 30 milioni di euro. Al Torino, così come al Genoa, non dispiace Lorenzo Colombo. L’attaccante ha una valutazione sui 12-13 milioni. Un’offerta da 20-22 più il cartellino del giocatore, oggi in prestito al Monza, potrebbe dunque convincere il club granata, che però è più propenso a trattare la cessione del difensore in estate. Oggi il Torino sogna l’Europa e con Buongiorno in squadra sarebbe certamente più semplice raggiungerla.