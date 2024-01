Milan, tensioni con gli agenti: condizioni inaccettabili, l’affare salta

Moretto ha fatto il punto della situazione su Popovic, giovane talento che sembra lontano dal vestire la maglia rossonera.

Il suo arrivo martedì a Milano aveva fatto pensare a una firma imminente, invece Matija Popovic potrebbe approdare in un’altra squadra. Non c’è accordo economico tra il suo entourage e il club rossonero.

Matteo Moretto di Relevo ha spiegato che i contatti delle scorse ore per cercare di riprendere la trattativa non sono stati positivi. Clima molto teso e parti lontane. La proprietà del Milan preferisce bloccare l’operazione e non procedere al tesseramento, viste le condizioni che sono state messe sul tavolo.

Calciomercato Milan, sfuma Popovic? Occhio alla Juventus

Gli agenti di Popovic hanno avanzato pretese economiche giudicate eccessive. Troppi soldi chieste per commissioni, tema sul quale il Milan ha una linea precisa da anni. Non si va oltre un determinato limite, anche a costo di perdere un obiettivo sul quale si è lavorato per diverso tempo. Se la controparte non rivedrà le proprie richieste, sarà impossibile riaprire qualsiasi discorso.

In via Aldo Rossi non è stato neppure gradito l’atteggiamento di giocatore ed entourage, che hanno organizzato il viaggio a Milano senza parlarne prima con il club. Sembra proprio che non ci siano possibilità di vedere Popovic con la maglia rossonera. Un vero peccato, visto che si tratta di un giovanissimo talento molto promettente.

Comunque non è ancora escluso che il suo futuro possa essere in Italia. La Juventus ha fatto un sondaggio per capire quali siano le condizioni per ingaggiare a parametro zero il ragazzo. La società bianconera sarà maggiormente disponibile a spendere in commissioni? Lo sapremo presto.

Da non dimenticare che in agguato c’è anche il Manchester City, che nelle scorse settimane ha dialogato sia con gli agenti sia con Popovic per “beffare” il Milan. Sembrava tutto fatto con i rossoneri, poi sono emerse le complicazioni che abbiamo spiegato e adesso i Citizens potrebbero tornare prepotentemente alla carica. I campioni in carica della Premier League potrebbero accontentare le richieste economiche dell’entourage pur di assicurarsi il 18enne fantasista cresciuto nel Partizan Belgrado.