Moncada pesca ancora dalla Ligue 1: un argentino per la difesa

Rispunta un difensore argentino per la retroguardia di Pioli: piace anche all’Inter e alla Juventus.

Il mercato in entrata del Milan è tutt’altro che chiuso. Dopo aver ripreso Matteo Gabbia dal Villarreal e aver comprato Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, la società lavora su altri obiettivi.

Sicuramente c’è la volontà di acquistare un nuovo difensore centrale. Uno dei principali candidati rimane Lilian Brassier, che ha già detto sì all’idea di trasferirsi a Milano. Ma in questo momento non c’è accordo con il Brest, che vuole circa 10 milioni di euro per il 24enne in scadenza a giugno 2025. Geoffrey Moncada ha ammesso l’interesse, vedremo se si arriverà a raggiungere l’intesa economica con il club francese.

Calciomercato Milan, altra idea dalla Ligue 1

A proposito di Francia, c’è anche un altro difensore che piace parecchio al Milan. Si tratta di Facundo Medina, 24enne argentino che milita nel Lens. A rivelarlo è Footmercato.net.

Oltre al Diavolo, anche Inter e Juventus sarebbero molto interessate a presentare un’offerta. E sullo sfondo c’è pure una società della Premier League. La fonte giornalistica francese riferisce che Medina si trova molto bene nell’attuale squadra e che oggi il suo cartellino costa oltre 20 milioni di euro. Inoltre, il Lens vorrebbe rinnovare il contratto del giocatore, che ha un accordo che scade a giugno 2026.

Non è facile per il Milan pensare di fare questa operazione nel mercato di gennaio. Medina, pagato circa 3,5 milioni nel 2020, ha disputato delle buone stagioni nel Lens e sembra pronto per fare un altro passo nella sua carriera. Certamente una destinazione come Milano gli è gradita, però non non farebbe problemi a rimanere dov’è fino a fine stagione. L’ex Talleres era già stato accostato al Milan nel recente passato, ma non si è mai sviluppata una vera trattativa. Vedremo se cambieranno le cose in queste settimane oppure in estate.

Medina ha passaporto extracomunitario e il club rossonero potrebbe tesserarlo, visto che ha ancora uno slot. Sembrava che dovesse essere Matija Popovic a occuparlo, però l’affare sta naufragando per un problema di commissioni. L’entourage del 18enne serbo, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Partizan Belgrado, ha chiesto troppi soldi. C’è stato un sondaggio della Juventus e sullo sfondo c’è sempre il Manchester City. Vedremo quale sarà il suo futuro.